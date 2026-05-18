Musik Dolly Parton glaubt nicht an den Ruhestand für Musiklegenden

Dolly Parton - FAMOUS - SEPTEMBER 2011 - Live in Birmingham BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 11:00 Uhr

Dolly Parton betont, dass sie und Sir Paul McCartney niemals „in Rente gehen“ werden.

Die 80-jährige Country-Ikone, die ihren Fans kürzlich versicherte, dass es ihr wieder besser gehe, nachdem sie ihre Residency in Las Vegas aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme abgesagt hatte, scherzte, dass sie und die Beatles-Legende immer noch einen Song in petto hätten. Gegenüber dem ‚Mojo‘-Magazin sagte sie: „Ich bin mir sicher, dass keiner von uns jemals in Rente gehen wird. Sie müssen uns schon mit etwas über den Kopf schlagen, damit wir aufhören. Wenn sie das tun, bin ich mir ziemlich sicher, dass dabei ein Song herauskommt.“

Die Sängerin des Hits ‚9 to 5‘ ist seit langem eine Bewunderin von Sir Paul, und sie hat seine Darbietung von ‚Let It Be‘ schon immer geliebt. Sie fügte hinzu: „Ich war so beeindruckt und begeistert davon – ein großartiges Arrangement, eine großartige Produktion und natürlich Pauls Stimme.“

Die Wege von Paul McCartney und Dolly Parton kreuzten sich erstmals im Jahr 1974, als McCartney mit seiner Band Wings nach Nashville reiste und dort von Country-Legende Johnny Cash empfangen wurde. Während ihres Aufenthalts führte der Musiker die Gruppe zum neuen Gebäude der Grand Ole Opry, wo McCartney erstmals Dolly Parton live singen hörte. Die Begegnung blieb ihm offenbar nachhaltig in Erinnerung. McCartney erinnerte sich: „Während wir dort waren, spielte die Band von Porter Wagoner, und die Sängerin, die er dabei hatte, war dieses Mädchen namens Dolly Parton. Sie war sehr jung und irgendwie unschuldig, sehr liebenswert. Sie war sehr lebhaft und voller überschäumender Freude, so wie sie es auch heute noch ist.“

Die beiden arbeiteten schließlich 2009 zusammen und sangen die Backing Vocals für Cat Stevens’ Protestsong ‚Boots and Sand‘.

Und 2023 kamen sie wieder zusammen, als Dolly Sir Paul bat, Teil ihres 2023er Albums ‚Rockstar‘ zu sein.