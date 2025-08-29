Stars Nick Lachey: Das ist sein Ratschlag in Hinblick auf Kindererziehung

Nick and Vanessa Lachey - Dec 24 - Avalon - Unforgettable Gala Asian American Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 09:00 Uhr

Nick Lachey sprach darüber, dass seine Frau Vanessa und er versuchen, gegenüber ihren Kindern stets geschlossen aufzutreten.

Das verliebte Paar hat die Kinder Phoenix (8), Brooklyn (10) und Camden (12) zusammen, und Nick hat sich jetzt über ihre Erziehungsmethoden geäußert.

Der 51-jährige Star, der seit dem Jahr 2011 mit Vanessa verheiratet ist, erklärte in einem Interview mit ‚People‘: „Papa ist wahrscheinlich etwas strenger, wenn es um Disziplin geht, aber Mama ist es auch, wenn es sein muss. Ich glaube, dass wir da manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Es ist wichtig, eine geschlossene Einheit zu bleiben.“ Nick glaube zudem, dass sich Kinder nach Beständigkeit in ihrem Leben sehnen. Der Prominente sagte: „Ich glaube, genau danach sehnen sich Kinder – nach Beständigkeit. Solange ihr konsequent seid und euch einig seid, wird alles gut.“ Lachey findet, dass Kompromisse auch in der Elternschaft und in der Ehe entscheidend sind. Der TV-Star, der von 2002 bis 2006 mit der Popsängerin Jessica Simpson verheiratet war, fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass Eltern ständig einer Meinung sind. Versteht ihr, was ich meine? Es ist also eine ständige Abfolge von Kompromissen.“