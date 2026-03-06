Stars Nick Reiner: Nur eine Person besucht ihn

Rob, Michele & NIck Reiner - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 09:00 Uhr

Nick Reiners einziger Besucher während der Wartezeit auf seinen Prozess wegen Mordes an seinen Eltern war Berichten zufolge seine Anwältin Kimberly Greene.

Der 32-Jährige wird ohne Kaution in der Twin Towers Correctional Facility festgehalten, während er auf seinen Prozess wartet, nachdem er sich für nicht schuldig im Fall des Todes des seiner Eltern – Filmemachers Rob Reiner und Michele Reiner – erklärt hat.

Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ ist Kimberly Greene die einzige Person, die Reiner seit seiner Verhaftung im Gefängnis von Los Angeles besucht hat. Sie übernahm den Fall, nachdem Verteidiger Alan Jackson vor Nicks Gerichtsverhandlung im Januar zurückgetreten war. Greene erschien am 23. Februar zusammen mit Nick Reiner vor Gericht, als er sich offiziell zu zwei Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades bekannte. Er plädierte auf nicht schuldig.

Reiner wird derzeit unter strengen Auflagen festgehalten. Der ehemalige Sheriff von Los Angeles County, Alex Villanueva, sagte, dass Insassen in hochkarätigen Fällen in der Regel von der übrigen Gefängnisbevölkerung isoliert werden. Villanueva erklärte gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Bei jeder Art von Fall wie diesem, einem hochkarätigen Fall, wird der Insasse von der Behörde in eine sogenannte administrative Isolationshaft genommen, um zu verhindern, dass er von anderen Insassen verletzt wird.“