Stars Rob Reiner und Ehefrau Michele für ihren Einsatz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe geehrt

Rob Reiner and Michele Singer Reiner 2018 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 09:00 Uhr

Das verstorbene Paar wurde bei einem Gala-Dinner in Los Angeles für seine Aktivistenarbeit gewürdigt.

Rob Reiner und seine Frau Michele sind für ihren Einsatz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe geehrt worden.

Der Hollywood-Regisseur und seine Partnerin – die am 14. Dezember in ihrem Zuhause in Brentwood, Kalifornien, tot aufgefunden wurden – wurden bei einem Gala-Dinner der Human Rights Campaign am Samstagabend (28. März) in Los Angeles für ihre Aktivistenarbeit gewürdigt. Zu Beginn der Veranstaltung widmete Gala-Vorsitzender Todd Hawkins den Abend dem Paar und sagte: „Sie haben es möglich gemacht, dass LGBTQ+-Menschen die Person heiraten können, die sie lieben. Ich erinnere mich, wie ich letztes Jahr von genau dieser Bühne aus ins Publikum geschaut habe. Rob und Michele waren dort und haben uns mit allem, was sie hatten, angefeuert.“

Hawkins erinnerte mit bewegenden Worten an das Engagement des Paars: „Wir mögen sie im physischen Sinne verloren haben, aber wir haben niemals ihren Geist, ihr Feuer, ihren Kampf, ihre Energie, ihre Freundschaft, ihren Einfluss und ihre bleibende Wirkung verloren.“ Laut ‚Variety‘ erklärte Kelley Robinson, Präsidentin der Human Rights Campaign: „Rob und Michele waren und sind Superhelden. Sie haben uns gezeigt, was echte Verbündetenschaft bedeutet. Sie verkörperten Mut, und vor allem hörten sie nie auf, sich zu kümmern – nicht für sich selbst oder ihr Image, sondern für das Wohl von uns allen.“

Die Veranstaltung beinhaltete außerdem eine Ehrung für den ‚Sex and the City‘-Schöpfer Michael Patrick King, der von Lisa Kudrow und RuPaul mit dem Visibility Award ausgezeichnet wurde. Rob und Michele waren kurz vor Weihnachten tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Ihr Sohn Nick wurde festgenommen und wegen ihres Mordes angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig in zwei Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades. Ihm droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder die Todesstrafe. Nick befindet sich derzeit ohne Kaution in Untersuchungshaft.