Nicki Minaj verhaftet: Fans sind nach Konzertabsage wütend

Nicki Minaj wurde in Amsterdam verhaftet. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 11:16 Uhr

Nachdem Nicki Minaj am Flughafen in Amsterdam wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde, wurde ihr Konzert in Manchester in letzter Minute abgesagt. Fans der Rapperin sind wütend. Sie entschuldigte sich nun.

Die Fans von Nicki Minaj (41) sind wütend und enttäuscht. Am Samstagabend (25. Mai) hätte die Rapperin eigentlich in einer ausverkauften Arena im englischen Manchester auftreten sollen. Nur wenige Stunden vor dem Konzert wurde sie aber am Flughafen Schiphol in Amsterdam festgenommen – laut der niederländischen Polizei wegen des Besitzes weicher Drogen.

Minaj veröffentlichte Bilder und Videos auf Instagram und X, die zeigen, wie sie von Beamten befragt wird und mit ihnen diskutiert. Laut Medienberichten wurde die 41-Jährige nach Zahlung einer "angemessenen" Geldstrafe anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Für das Konzert in Manchester war es aber zu spät – und das, obwohl rund 20.000 Fans bereits seit Stunden in der Co-op Live Arena gewartet hatten. Der Auftritt hätte um 21:30 Uhr starten sollen und wurde etwa um diese Uhrzeit abgesagt.

Viele Fans sind enttäuscht

Die britische BBC zitiert unter anderem eine 18-jährige Frau, die sagte, sie sei "ziemlich wütend". "Ich habe 150 Pfund für mein Ticket ausgegeben und mir dafür einen Tag freigenommen, und wir haben drei Stunden lang gewartet, bis man uns sagte, dass es nicht stattfinden wird", sagte sie. Ein 17-jähriger Fan sagte, er sei "absolut am Boden zerstört". "Wir sind hierhergekommen, haben den ganzen Tag damit verbracht, uns vorzubereiten, und dann passiert so etwas", zitiert die BBC. "Es ist wirklich enttäuschend, sich große Hoffnungen gemacht zu haben und das Geld ausgegeben zu haben, und dann in letzter Minute zu erfahren, dass sie nicht kommt."

Weitere Fans fragen sich, warum das Konzert erst so spät abgesagt wurde, und nicht schon Stunden zuvor. Minajs Festnahme in Amsterdam geschah bereits am frühen Nachmittag.

Nicki Minaj entschuldigt sich bei ihren Fans

In einem langen Post auf der Plattform X äußerte sich die Rapperin in der Nacht und beschuldigte die niederländische Polizei, sie absichtlich länger zurückgehalten zu haben, damit sie das Konzert nicht spielen könne. Sie entschuldigt sich aber auch bei ihren Fans: "Bitte, bitte, bitte nehmt meine tiefste und aufrichtigste Entschuldigung an", schreibt sie. "Sie haben das immer und immer und immer und immer wieder gemacht und ich habe so sehr versucht, nicht darüber zu reden, weil ihr nur das Beste verdient habt. Ich hasse es, euch in etwas hineinzuziehen, das nicht nur der Unterhaltung dient."

Sie wolle in Kürze einen Ersatztermin für die ausgefallene Show bekannt geben und verspricht ihren Fans einen "zusätzlichen Bonus" für die Ersatzshow. Zudem teilte Minaj ihren Fans in der Nacht mit, in welchem Hotel in Manchester sie übernachtet und lud sie ein, sich davor zu versammeln, sie wolle sich für eine Stunde auf dem Balkon zeigen. In mehreren Videos ist anschließend zu sehen, wie zahlreiche Fans der Rapperin durch die Straße stürmen, um einen Blick auf die Rapperin zu erhaschen. Minaj kam sogar kurz nach unten, um mit ihren Fans zu sprechen.