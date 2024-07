Stars Nicola Peltz Beckham: Sie verklagt Hundefriseur nach Tod von Haustier

Nicola Peltz Beckham Aug 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 10:00 Uhr

Nicola Peltz Beckham hat einen Hundefriseur verklagt und behauptet, ihr Chihuahua Nala sei nach „vorsätzlichem und böswilligem Missbrauch“ gestorben.

Die 29-jährige Schauspielerin war nach Nalas Tod im letzten Monat untröstlich, der sich nur zwei Stunden nach der Pflege des Hundes durch den HoundSpa-Mitarbeiter Jony Ceballos ereignete. Sie hat nun am Dienstag (30. Juli) eine Klage gegen Ceballos, HoundSpa LLC und die Eigentümerin des Unternehmens, Deborah Gittleman, vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York, County of Westchester eingereicht. In der Klage behauptet Nicola, Nalas Tod sei durch Ceballos‘ angeblichen „vorsätzlichen und böswilligen Missbrauch von Hunden“ verursacht worden. Weiter heißt es: „Nala ging in den Hundewagen als glücklicher, gesunder Hund, kehrte aber verletzt und in schwerer körperlicher Not zurück – schwer atmend und keuchend, ihre Brust pulsierte. Nalas Zunge war blau, sie hatte Flüssigkeit in der Lunge und sie erlitt neurologische Schäden. Nala wurde mit Sauerstoff versorgt, während Nicola erschüttert und emotional mitansehen musste, wie ihr Hund litt.“

Laut ‚PEOPLE‘ wirft die Klage dem Unternehmen „rücksichtsloses und böswilliges Verhalten“ vor, weil es Ceballos auch nach einer angeblichen „Vorgeschichte von Beschwerden“ über seine „wiederholte“ Misshandlung von Tieren weiterhin beschäftigt hat. In der Klage heißt es weiter: „In diesem Fall geht es darum, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die Tiere in ihrer Obhut misshandeln, und Licht auf den mangelnden Schutz von Haustierbesitzern und ihren geliebten Hunden und Haustieren zu werfen.“ Nicola fügte in einem Statement gegenüber ‚PEOPLE‘ hinzu: „Ich bin so schockiert und es schmerzt, dass mein Baby Nala letzten Monat plötzlich gestorben ist, nachdem es eine routinemäßige Pflegesitzung hätte sein sollen. Ich habe die Erfahrung auf Instagram gepostet, um das Bewusstsein zu schärfen, und es bricht mir das Herz, die schrecklichen Geschichten von so vielen anderen zu hören, die die gleiche Tragödie erlebt haben. Ich kann es nicht ertragen. Ich bin empört zu hören, wie verbreitet Geschichten wie die von Nala sind.“