Stars Nicolas Cage hat seinen Namen offiziell ändern lassen

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 10:00 Uhr

Nicolas Cage hat seinen Namen offiziell ändern lassen.

Der Star aus ‚Spider-Noir‘ wurde als Nicolas Coppola geboren, nahm jedoch bereits zu Beginn seiner Karriere den Namen Cage an, weil er sich von seinen berühmten Verwandten – darunter sein Onkel, der renommierte Regisseur Francis Ford Coppola – distanzieren wollte. Er wollte nicht als der „Clown-Cousin“ der Coppola-Familie Hollywoods bekannt sein. Nun verriet Cage, dass er die Namensänderung 2025 auch rechtlich vollzogen hat. Gegenüber ‚Variety‘ sagte er: „Ich bin Nick Cage. Ich habe meinen Namen letztes Jahr offiziell geändert. Im echten Leben bin ich Nick Cage, und vor der Kamera bin ich Nick Cage. Es ist besser, das Oberhaupt meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der Clown-Cousin am Rand der Familie eines anderen. Deshalb habe ich beschlossen, voll und ganz Cage zu sein.“

Cage erklärte außerdem, dass er seinen Nachnamen nach der Comicfigur Luke Cage gewählt habe. Außerdem wollte er einen Namen, der „kurz und prägnant“ klingt – ähnlich wie James Dean. Er sagte: „Der Name Cage gefiel mir, als ich ihn in Comics sah. Ich fand einfach, dass er cool klingt. Ich bin in einer sehr avantgardistischen, künstlerischen Familie aufgewachsen, und dort wurde oft über den Komponisten und Künstler John Cage und seine experimentellen Werke gesprochen.“

Anschließend erklärte Cage, warum er seinen Vornamen Nicolas behalten und die französische Schreibweise übernommen hat. Er verriet: „Ich dachte mir: Ich behalte den Namen Nicolas, weil mein Vater mich so genannt hat, mit französischer Schreibweise, was mich immer frustriert hat, weil jeder ein H hinzufügt. Ich weiß nicht, warum er mir die französische Schreibweise gegeben hat! Aber so war es.“