Film Nicolas Cage: Hauptrolle in Jesus-Film

Nicolas Cage - March 23 - Variety Legends and Groundbreakers Award celebration - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 18:00 Uhr

Nicolas Cage wird die Hauptrolle in einem Horrorfilm spielen, der von der Kindheit Jesu Christi inspiriert ist.

Der 60-jährige Schauspieler wurde an der Seite von FKA Twigs und Noah Jupe als Heilige Familie in Lofty Nathans kommendem Film ‚The Carpenter‘s Son‘ gecastet, der vom apokryphen Kindheitsevangelium des Thomas inspiriert ist, das von den frühen Jahren des Sohnes Gottes erzählen soll. Von Gelehrten und der Kirche wird der Film abgelehnt.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Cage den Zimmermann spielen, während FKA Twigs die Rolle der Mutter übernimmt und Jupe den Jungen spielt. In der offiziellen Synopsis des Films heißt es: „‚The Carpenter‘s Son‘ erzählt die düstere Geschichte einer Familie, die sich im römischen Ägypten versteckt. Der Sohn, der nur als ‚der Junge‘ bekannt ist, wird von einem anderen mysteriösen Kind zum Zweifel getrieben und rebelliert gegen seinen Vormund, den Zimmermann, was ihm innewohnende Kräfte und ein Schicksal offenbart, das jenseits seines Verständnisses liegt. Während er seine eigene Macht ausübt, werden der Junge und seine Familie zur Zielscheibe natürlicher und göttlicher Schrecken.“ Die Dreharbeiten sollen in diesem Sommer beginnen.

Erst letztes Jahr deutete Cage an, dass er sich bald aus dem Filmgeschäft zurückziehen könnte und nach der Arbeit an ‚Dream Scenario‘ von 2023 nur noch „drei oder vier“ Filme in sich habe. Dem ‚Vanity Fair‘-Magazin sagte er: „Es fängt an, sich zu verfestigen. Ich fange an, meinen Plan zu zementieren. Vielleicht habe ich noch drei oder vier Filme in mir. Ich habe das Gefühl, dass ich das gesagt habe, was ich mit dem Kino zu sagen hatte. Ich glaube, ich habe die Filmperformance so weit gebracht, wie ich konnte.“