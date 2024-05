Film Nicolas Cage: Neue Rolle in starbesetztem Western

Bang Showbiz | 14.05.2024, 12:00 Uhr

Nicolas Cage, Heather Graham und Stephen Dorff haben sich für den neuen Western ‚The Gunslingers‘ zusammengetan.

Der 60-jährige Schauspieler gab kürzlich sein Western-Debüt in ‚The Old Way‘ im letzten Jahr und im Film ‚Butcher‘s Crossing‘ aus dem Jahr 2022. Nun kehrt er erneut mit einem neuen Projekt von ‚Dead Man‘s Hand‘-Filmemacher Brian Skiba in das Genre zurück.

Wie ‚Variety‘ berichtet, wird das Trio von weiteren Stars wie Costas Mandylor, Scarlett Stallone, Tzia Ma und Randall Batinkoff unterstützt. Der ‚Dream Scenario‘-Schauspieler wird das verrückte Genie Ben an der Seite von ‚True Detective‘-Star Dorffs reformiertem Revolverhelden Thomas Keller spielen. Die beiden werden von einem spirituellen Führer namens Jericho (Mandylor) geleitet, während sie in der rauen Stadt Redemption nach Rechtfertigung streben. Während er sich mit seiner gewalttätigen Vergangenheit auseinandersetzt, entfacht eine Kneipenschlägerei eine Fehde mit der Five Points Gang neu. Obwohl er nun getauft und wiedergeboren ist, sieht sich Thomas mit neuen Herausforderungen konfrontiert, während er versucht, seinen neu gefundenen Frieden in einer Stadt voller Geheimnisse und Gewalt zu bewahren.

Der Film befindet sich bereits in der Postproduktion und die Besetzung wurde für ihre „originellen und kraftvollen Leistungen“ gelobt. Batinkoff, der auch als Produzent fungiert und CEO von Aarimax Films ist, sagte: „Ich bin begeistert, ein Teil dessen zu sein, von dem ich glaube, dass er als klassischer Western in die Geschichte eingehen wird. Stephen, Heather und Nic liefern zusammen mit dem Rest unserer herausragenden Besetzung originelle und kraftvolle Darbietungen ab, von denen ich kaum erwarten kann, dass das Publikum auf der ganzen Welt sie genießt.“

Unterdessen glaubt Marc Bikindou CEO von Brilliant Pictures, dass ‚The Gunslingers‘ das Western-Revival fortsetzen kann, das durch Filme wie ‚Yellowstone‘ ausgelöst wurde. Er fügte hinzu: „In dem Moment, als ich dieses Drehbuch las, wusste ich, dass es perfekt in die Genre-Projekte passen würde, nach denen der Markt gerade sucht. Western erleben so etwas wie ein Comeback, angetrieben durch jüngste Erfolgsserien wie ‚Yellowstone‘. Wir sind begeistert, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten und freuen uns, dies auf den Markt zu bringen.“