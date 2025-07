Stars Nicolas Puschmann: Er wünscht sich ein ‚Let’s Dance‘-Comeback mit Vadim

04.07.2025

Nicolas Puschmann trat 2021 mit Vadim Garbuzov bei ‚Let’s Dance‘ an – als erstes rein männliches Paar.

Der 34-jährige ehemalige ‚Prince Charming‘-Darsteller und der 38-jährige Profitänzer schafften es damals sogar bis ins Finale der 14. Staffel und tanzten sich in die Herzen der Zuschauer. Am Ende reichte es zwar nur für den dritten Platz – gewonnen hat die Staffel Rúrik Gíslason –, doch Nicolas und Vadim tanzten danach auf der ‚Let’s Dance‘-Tour weiter. Eigentlich würde der Star aber auch gerne noch einmal auf dem Studioparkett stehen.

Ein Instagram-Beitrag von Nicolas Puschmann lässt die Fans jetzt hoffen, dass das vielleicht sogar Realität werden könnte. Er postete eine Reihe von Foto und Clips der beiden, die bei einem Besuch von Vadim in Nicolas‘ Heimat Düsseldorf aufgenommen wurden. Dazu schrieb er: „Also… ihr wisst ja. Da ist ja eventuell noch was offen. So ein ganz kleines bisschen vielleicht. Vielleicht nochmal mitmachen. Weil: Wir hätten wirklich Bock.“

Einen kleinen Dämpfer liefert er allerdings gleich mit, denn er weiß: „Dafür muss natürlich erstmal die Einladung kommen. Und ihr wisst ganz genau, welche Show wir meinen.“ Hinter diese kryptische Aussage setzt er noch ein tanzendes Emoji sowie einen Weihnachtsmann und einen Tannenbaum. Ganz offensichtlich spricht er also von der beliebten Sonderausgabe ‚Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow‘. Hoffnung darauf gibt es nach wie vor, denn immer wieder treten dort altbekannte Gesichter auf vorherigen Staffeln auf. Und wer weiß, vielleicht hat RTL den Beitrag ja gesehen und erfüllt Nicolas diesen frühzeitigen Weihnachtswunsch?