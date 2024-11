Stars Nicole Kidman: Angst ist destruktiv

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 09:31 Uhr

Die Schauspielerin mag es, in ihrer Karriere große Risiken einzugehen.

Nicole Kidman geht in ihrer Karriere gerne wagemutige Risiken ein.

Die oscarprämierte Schauspielerin hat im Laufe ihrer Karriere bereits zahlreiche große Erfolge feiern dürfen. Dennoch weiß die gebürtige Australierin, dass in der Filmbranche nichts garantiert ist. Auf die Frage, ob sie Risiken heute offener gegenüber stehe, antwortete Nicole der Hollywood-Ausgabe der ‚Vanity Fair‘: „Ich glaube, darüber denke ich gar nicht nach. Ich sage mir einfach ‚Diesen Weg gehe ich gerade und was immer passiert, passiert. Wenn das als Risiko angesehen wird, dann nehme ich diese Risiken gerne in Kauf. Und wenn es wagemutige Risiken sind, dann nehme ich sie in Kauf, aber daran hänge ich mich nicht lange auf, denn ansonsten kann die Angst einsetzen. Das ist sehr, sehr destruktiv, wenn es um Ausdruck und Verlangen geht.“

Ihre Arbeit in Hollywood bezeichnet Nicole als „Achterbahnfahrt“. Sie sagt: „Heutzutage ist alles hart. Wirklich alles. Also, ‚Deadpool‘ vielleicht nicht, aber es gibt nichts mehr, bei dem gesagt wird: ‚Oh mein Gott. Yep. Das ist es. Grünes Licht, lasst uns loslegen.‘ Oder vielleicht nicht das nur die Sachen, die ich mache. Aber ich glaube, dass ist aktuell einfach die Natur der Dinge.“