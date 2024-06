Film Nicole Kidman bestätigt ‚Zauberhafte Schwestern‘-Sequel

Nicole Kidman bestätigte, dass sie und Sandra Bullock für die Fortsetzung von ‚Zauberhafte Schwestern‘ auf die große Leinwand zurückkehren werden.

Warner Bros. kündigte am Anfang dieser Woche ein Sequel der Komödie von 1998 an und der ‚Eyes Wide Shut‘-Star hat nun verraten, dass sie und Bullock ihre Rollen der Hexenschwestern Gillian und Sally Owens erneut spielen werden.

Nicole erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ja, ich werde mit dabei sein. Und auch Sandy wird dabei sein. Und das ist alles. Es gibt noch viel mehr zu erzählen, deshalb sagen wir: ‚OK, das ist jetzt irgendwie interessant, das machen zu können.‘ (Wir) haben wieder einen Weg hinein gefunden.“ Warner Bros. postete in den sozialen Medien über das Sequel, nachdem Gerüchte aufkamen, als der Film auf Max zum Streamen verfügbar wurde, eine Anspielung auf die „Mitternachts-Margaritas“-Szene des Streifens. In einem Posting auf dem X-Account von Warner Bros. wurde verkündet: „Es ist offiziell! ‚Zauberhafte Schwestern 2‘ ist in Entwicklung und kommt bald.“ Der Originalfilm beruht auf Alice Hoffmans gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1995. In dem Originalfilm versuchen die Owens-Schwestern, die bei ihren exzentrischen Tanten aufwachsen, einen Fluch zu brechen, der jeden Mann, der eine Frau aus ihrer Familie liebt, tötet. ‚Zauberhafte Schwestern‘ enttäuschte zwar an den Kinokassen, konnte inzwischen jedoch Kultstatus erlangen. 2019 war von einer Prequel-Fernsehserie die Rede, die auf Hoffmans Roman ‚Rules of Magic‘ beruht, aber nie zustande gekommen ist.