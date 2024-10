Film Nicole Kidman: Gewagte ‚Babygirl‘-Szenen waren ‚befreiend‘

Nicole Kidman - Babygirl - A24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sie die Dreharbeiten zu ihren gewagten Szenen mit dem Darsteller für den Film als „befreiend“ empfand.

Nicole Kidman verriet, dass sie die Dreharbeiten zu ihren gewagten Szenen mit Harris Dickinson für ‚Babygirl‘ als „befreiend“ empfand.

Die 57-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Erotikfilm neben dem 28-jährigen ‚The Iron Claw‘-Star mit und erklärte, dass sie sich bei den intimen Szenen sicher fühlte, weil Regisseurin Halina Reijn dafür sorgte, dass keiner der Darsteller aus seiner Komfortzone gedrängt wurde.

Bei einer Frage-und-Antwort-Runde verriet Kidman: „Es ist so eine Art Sprung von der Klippe, wo man sich sagt: ‚Okay, ich werde einfach alles hinschmeißen und das mit den Leuten erkunden, denen ich vertraue, in einem Genre, das bereits festgelegt ist, aber hoffentlich können wir dabei Neuland erkunden, besonders mit der Frau am Ruder.‘ Sie haben Ihren Regisseur am Ruder, der sagt: ‚Ich werde Sie beschützen. Nichts, was im Film vorkommen wird, wird etwas sein, womit Sie sich nicht wohl fühlen werden. Es wird alles gut.'“ Die ‚Eyes Wide Shut‘-Schauspielerin betonte zudem, dass sie auch bei den gewagten Szenen ein „riesiges Vertrauen“ in ihren jungen Co-Star gehabt habe. Nicole fügte hinzu: „Wir sahen uns an und sagten: ‚Okay.'“ Während Dickinson zugab, dass er manchmal „wirklich große Angst“ gehabt habe, intime Szenen mit Kidman zu drehen, bestand der Schauspieler darauf, dass Reijn sie nie dazu gezwungen habe, weiterzudrehen, wenn sie sich unwohl fühlten.