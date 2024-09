Stars Nicole Kidman: Großes Lob an ‚Perfect Couple‘-Kollegen

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2024, 16:05 Uhr

Nicole Kidman hat ihren ‚Perfect Couple‘-Co-Stars Tribut gezollt und betont, dass sie es liebe, in einer Gruppe zu arbeiten.

Die 57-jährige Schauspielerin spielt in der neuen Amazon Prime-Thrillerserie die Autorin Greer Garrison Winbury an der Seite von Schauspielern wie Liev Schreiber, Dakota Fanning und Eve Hewson. Jetzt lobte Kidman die Zusammenarbeit in einem Podcast, der veröffentlicht wurde, während sie den Tod ihrer Mutter Janelle Kidman betrauerte, deren Tod sie nur wenige Stunden vor ihrer Auszeichnung als beste Schauspielerin für ihre Rolle in ihrem neuen Film ‚Babygirl‘ bei den Filmfestspielen von Venedig am 8. September bekannt gab.

Kidman erzählte den Autorinnen Elin Hilderbrand und Tim Ehrenberg in ihrer Show ‚Books, Beach, and Beyond‘ über die Arbeit an ‚The Perfect Couple‘, das auf Elins gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2018 basiert: „Ich liebe es, in einem Ensemble zu arbeiten, weil man so viele verschiedene Charaktere am Set hat und jeden beobachtet und kennenlernt. Ich habe neulich mit Dakota gesprochen und gesagt: ‚Du bist so gut darin.‘ Und Liev, aber auch Eve ist einfach so eine Freude… Ich finde sie einfach so berauschend. Ihr arbeitet alle als Schauspieltruppe zusammen. Und das ist es, was ich am meisten liebe.“

Nicole und Liev, der in ‚The Perfect Couple‘ eine Figur namens Tag Winbury spielt, spielen in der Serie ein scheinbar verliebtes Paar, das in eine Mordermittlung gerät, als eine Leiche an Land gespült wird, während sie sich auf die Hochzeit ihres Sohnes in Nantucket vorbereiten. Nicoles Schock über den Tod ihrer Mutter wurde von der Regisseurin Halina Reijn (48) bei den Filmfestspielen von Venedig bekannt gegeben. Die Filmemacherin, die hinter Nicoles schlüpfrigem neuen Film ‚Babygirl‘ steckt, verlas ein Statement von Nicole an ihre Fans, in dem es hieß: „Heute bin ich in Venedig angekommen und habe kurz darauf erfahren, dass meine schöne, mutige Mutter Janelle Ann Kidman gerade verstorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber diese Auszeichnung ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin mehr als dankbar, dass ich durch Halina euch allen ihren Namen sagen darf. Die Kollision von Leben und Kunst ist herzzerreißend, und mein Herz ist gebrochen. Wir lieben euch alle.“