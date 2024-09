Stars Nicole Kidman: Sie warnt vor Einmischung in Liebesdinge

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2024, 13:00 Uhr

Nicole Kidman hält es für falsch, sich in die Beziehungen anderer Menschen einzumischen.

Die Oscar-Preisträgerin spielt an der Seite von Liev Schreiber in ‚The Perfect Couple‘ mit und Nicole glaubt, dass die neue Mystery-Drama-Serie ein faszinierendes Thema behandelt. Die 57-Jährige, die mit dem Musikstar Keith Urban verheiratet ist, sagte gegenüber ‚Extra‘: „Man weiß nie, warum Menschen zusammenbleiben. Das sage ich immer über Paare. Das ist der Grund, warum man sich nicht in die Beziehungen anderer Menschen einmischt, weil man eigentlich nie weiß, was sie wirklich tun und wie sie durchkommen.“

Nicole genoss die Erfahrung, mit Liev an der Serie zu arbeiten. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit mit dem Schauspieler Tom Cruise verheiratet war, sagte über ihre Romanze auf der Leinwand: „Es gab eine große Tiefe und Hitze in dieser Beziehung und sie hat im Laufe der Zeit viel durchgemacht. Und wie schafft man es, all diese Dinge durchzustehen, wenn man nicht eine Art Leidenschaft und eine gemeinsame Geschichte teilt?“

Erst kürzlich spielte Nicole die Hauptrolle in ‚Babygirl‘, einem neuen erotischen Thriller, und die Schauspielerin gab zu, dass sie hoffe, dass der Streifen eine „befreiende Geschichte“ für Frauen werde. Die gefeierte Schauspielerin gestand, dass sie die Dreharbeiten zu dem Film als eine „sehr befreiende“ Erfahrung empfand. Nicole, die seit 2006 mit Keith verheiratet ist, sagte bei den Filmfestspielen von Venedig: „Das ist die Geschichte einer Frau und ich hoffe, dass dies eine sehr befreiende Geschichte ist. Sie wird von einer Frau erzählt, aus ihrer Perspektive – Halina [Reijn] hat das Drehbuch geschrieben und sie hat Regie geführt – und das ist für mich das, was es so einzigartig gemacht hat, weil ich plötzlich in den Händen einer Frau mit diesem Material war. Es war sehr wichtig für unsere gemeinsamen Instinkte und sehr befreiend.“