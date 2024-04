Film Nicole Kidman: Sie will nicht hinter die Kamera

Nicole Kidman - 2023 Kering Caring For Women Dinner - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 10:00 Uhr

Nicole Kidman hat nicht vor, Regie zu führen.

Die 56-jährige Schauspielerin hat im Laufe der Jahre bei vielen ihrer Projekte die Rolle der Produzentin übernommen, aber sie hat zugegeben, dass sie nicht noch einen Schritt weiter gehen werde. Einen Film zu inszenieren, sei nichts für sie, da der Job viele „Entscheidungen“ beinhalte und das nicht ihre Stärke sei.

Dem ‚Hollywood Reporter‘ sagte Nicole: „Ich habe das Gefühl, dass ich eine schreckliche Regisseurin wäre, weil ich immer so viele Ideen habe. Ein Regisseur muss Entscheidungen treffen und das ist nicht meine Stärke.“ Stattdessen will sie lieber andere Leute unterstützen, die in diesem Job gut sind. „Ich bin sehr gut darin, leidenschaftlich zu sein und die Stimmen zu unterstützen und ein Drehbuch zu lesen und zu sagen: ‚Ich liebe dieses Drehbuch.‘ Oder jemanden zu sehen und zu sagen: ‚Ich liebe diesen Schauspieler, ich liebe diesen Regisseur, wie kann ich ihn unterstützen?‘ Und sie haben vielleicht noch nichts getan, aber ich will hinter ihnen stehen. Das ist es, was ich gerne tue. Es begeistert mich und es macht mich wirklich glücklich. Ich liebe es, andere Menschen ins Rampenlicht zu rücken oder dabei zu helfen.“

Nicole wurde am Wochenende bei einer glamourösen Gala in Los Angeles mit dem AFI Life Achievement Award geehrt. Während der Zeremonie bestand sie darauf, dass sie der nächsten Generation von Talenten helfen möchte, sich durchzusetzen. Sie sagte dem Publikum im Dolby Theatre: „Es gibt so viele weitere aufregende junge Regisseure und Stimmen, die völlig originell sind und gehört werden müssen, und sie haben viel zu sagen. Wir müssen ihnen die Chance geben, das zu tun und ihnen zuhören. Ich bin hier, ich bin bereit, die Ärmel hochzukrempeln. Ich bin immer hier, um diese Stimmen zu unterstützen.“