Stars Nicole Scherzinger verrät: Britney Spears inspirierte ‚Buttons‘ von den Pussycat Dolls

imberly Wyatt, Nicole Scherzinger and Ashley Robert visit SiriusXM Studios - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 19:00 Uhr

Nicole Scherzinger hat über die kreative Inspiration hinter einem der größten Hits der Pussycat Dolls gesprochen – die wohl viele überraschen dürfte.

Sie enthüllte nämlich jetzt, dass ihre hauchige Zeile in ‚Buttons‘ von Britney Spears und ihrem frühen 2000er-Klassiker ‚I’m a Slave 4 U‘ inspiriert wurde. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ erklärte die 47-Jährige, dass sie beim Schreiben der inzwischen ikonischen Hook bewusst Britneys Atemtechnik nachempfand. „Ich habe diesen Part geschrieben und dabei gedacht … du kennst doch Britney in ‚Slave 4 U‘? ‚I’m a slave for you‘,“ sagte sie und ahmte dabei den gleichen luftigen Gesangsstil nach.

Die Gruppe – heute ein Trio bestehend aus Nicole sowie den beiden 44-jährigen Mitgliedern Kimberly Wyatt und Ashley Roberts – sprach auch über den überwältigenden Erfolg ihres Durchbruchshits ‚Don’t Cha‘, der weltweit einschlug und ihnen internationalen Ruhm brachte. Ashley erinnerte sich an den Moment, als sie erfuhren, dass Busta Rhymes auf dem Song zu hören sein würde, und sagte, sie habe sofort ihre Mutter angerufen, weil sie es kaum glauben konnte. Kimberly ergänzte, dass sich die Zusammenarbeit damals „verrückt“ angefühlt habe.

Nicole schrieb CeeLo Green, der ‚Don’t Cha‘ verfasst hat, einen großen Anteil daran zu, den frühen Sound der Gruppe geprägt zu haben. Sie erinnerte sich außerdem daran, wie sie mit ihm im Studio war, als er verschiedene mögliche Nachfolgesongs vorspielte – darunter auch ein Track, der bald zu einem weltweiten Phänomen werden sollte. Sie sagte: „Er spielte mir einen Song namens ‚Crazy‘ vor. Ich sagte zu ihm: ‚Das ist nicht unser Song. Das ist dein Song. Niemand kann das so machen wie du.'“

Ashley war überrascht zu erfahren, dass Nicole den späteren Hit von Gnarls Barkley bereits vor allen anderen gehört hatte. Nicole erinnerte sich später daran, wie sie in Los Angeles Auto fuhr und ‚Crazy‘ zum ersten Mal im Radio hörte und fragte: „Wer ist Gnarls Barkley?“ Dann wurde ihr klar, dass es genau der Song war, den CeeLo ihr zuvor vorgespielt hatte.

Das Trio hat sich für ein großes Comeback wiedervereint, das eine umfassende Welttournee im Jahr 2026 sowie neue Musik umfasst. Die Gruppe wird für die ‚PCD FOREVER‘-Tour zurück auf die Bühne gehen, die im Juni in den USA startet und später durch Europa und das Vereinigte Königreich führt.

Der erste UK-Termin findet am 29. September in Birmingham statt und markiert ihre ersten großen gemeinsamen Shows seit Jahren. Parallel zur Tourankündigung veröffentlichten die Dolls ihre neue Single ‚Club Song‘, ihre erste neue Musik seit ‚React‘ aus dem Jahr 2019. Jessica Sutta (43), Carmit Bachar (51) und Melody Thornton (41) sind nicht Teil dieser neuen Ära.