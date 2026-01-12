Stars Nikki Glaser wollte bei den Golden Globes nicht zögern, Prominente auf die Schippe zu nehmen

Nikki Glaser - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 09:00 Uhr

Nikki Glaser wollte bei den Golden Globes nicht zögern, Prominente auf die Schippe zu nehmen.

Die 41-jährige Komikerin kehrte am Sonntag (11. Januar) bereits zum zweiten Mal als Moderatorin der Preisverleihung zurück und war der Meinung, dass alle anwesenden Stars für ihre Pointen „Freiwild“ sind. Gegenüber ‚People‘ sagte Nikki: „Jeder ist Freiwild. Ich empfinde das wirklich so. Ich habe sogar gedacht: ‚Oh, die Begleitungen lasse ich in Ruhe, die haben es nicht verdient, sie werden ja nicht geehrt‘ – aber ich finde trotzdem, dass auch das fair ist.“ Sie fügte hinzu: „Es gibt einige Leute, die als geschützte Figuren gelten, und andere könnten sich in ihrem Namen aufregen, aber das geht mich eigentlich nichts an. Und wenn die Person, über die ich den Witz mache, lacht, ist das für mich Grund genug, ihn zu bringen.“

Nikkis Golden-Globes-Debüt wurde im vergangenen Jahr gut aufgenommen, und sie erklärte, dass sie beim Humor auf Kosten der A-Promis nicht zu bissig werden wolle. Sie sagte: „Ich werde nicht so gemein sein, dass mich jemand für den Rest seiner Karriere hasst oder dass ich sie für den Rest meiner vermeiden muss. Ich schreibe aus einem Ort der Liebe heraus, und ich würde keinen Witz über jemanden machen, den ich tatsächlich nicht mag.“

Nikki verriet Anfang dieser Woche außerdem, dass sie davor gewarnt worden sei, in ihrem Eröffnungsmonolog bei den Golden Globes in Los Angeles Witze über „Amerikas Liebling“ Julia Roberts zu machen. In der Sendung ‚CBS Mornings‘ sagte sie: „Ich teste meinen Monolog gerade in ganz L.A., in den Clubs hier, und schon bei irgendeinem Witz über Julia Roberts sind sie nicht dabei. Man kann sich nicht über Amerikas Liebling lustig machen. Also ist alles, was ich am Ende über sie sagen werde, der am feinsten ausgearbeitete Witz, an dem ich extrem hart gearbeitet habe, weil er sehr heikel ist.“