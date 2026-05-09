Stars Nikki Glaser nennt Leonardo DiCaprio einen ‚coolen Typen‘

Leonardo DiCaprio attends the London Photocall - One Battle After Another - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2026, 13:00 Uhr

Nikki Glaser findet Leonardo DiCaprio einen „coolen Typen“.

Die 41-jährige Komikerin erhielt Körbe voller Pasta von dem 51-jährigen Schauspieler, nachdem sie sich in ihrem Monolog bei den Golden Globe Awards im Januar über ihn lustig gemacht hatte. Während der Preisverleihung erinnerte Nikki an ein Interview, das DiCaprio 1991 gegeben hatte. Darin erklärte er, dass sein Lieblingsessen „Pasta, Pasta und noch mehr Pasta“ sei. Die Komikerin bemerkte außerdem, dass DiCaprio dafür bekannt ist, die Medien zu meiden, und dass dies zu den wenigen privaten Informationen gehört, die er jemals öffentlich geteilt habe.

Nun gab Nikki jedoch zu, dass der Hollywood-Star in ihrer Wertschätzung gestiegen sei, vor allem wegen der gelassenen Art, wie er ihre Witze aufgenommen habe. Im Gespräch mit ‚People‘ berichtete Nikki: „Ich bekam ein Foto [von dem Geschenk] geschickt, weil ich nicht da war, als es angekam […]. Ich dachte: ‚Er hat Pasta geschickt?‘ Und dann fiel mir wieder ein, dass mein Witz gewesen war, dass sein Lieblingsessen Pasta, Pasta und noch mehr Pasta sei, und er mir drei Körbe davon geschickt hat. Also quasi drei Portionen Pasta. Das war so lustig.“

Die Überraschung sei völlig unerwartet gekommen und Glaser sei überwältigt davon gewesen, wie „nett“ die Geste war, nachdem DiCaprio an diesem Abend ein paar Witze auf seine Kosten ertragen musste. „Niemand liebt es, wenn Witze über einen gemacht werden, also denkt man wahrscheinlich irgendwann: ‚Oh Gott, nicht schon wieder'“, so die Comedienne weiter.

Nikki sieht DiCaprio inzwischen als einen „witzigen, coolen und freundlichen“ Menschen, der über sich selbst lachen kann. Die Entertainerin, die die Golden Globe Awards im Januar zum zweiten Mal moderierte, sagte: „Ich hatte das Gefühl, dass ich durch dieses Geschenk mehr über ihn gelernt habe als sonst, weil er keine Interviews gibt. Ich dachte nur: Oh, er ist wirklich ein netter, cooler Typ. Lustig, cool und freundlich. Genau so, wie man ihn sich wünscht.“