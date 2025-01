"Ich bin ein Star" Nina Bott: Mit (fast) der ganzen Familie ins Dschungelcamp

Nina Bott sieht "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit Unterstützung ihrer Familie entgegen. (smi/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 11:39 Uhr

Mit drei Kindern, fünf Koffern und der Schwiegermutter: Nina Bott reist mit großer Entourage zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Ihre Tochter musste sie unter Auflagen von der Schule befreien lassen. Ein Familienmitglied blieb jedoch zu Hause.

Nina Bott (47) geht das Abenteuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit breiter familiärer Unterstützung an. Die Ex-"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin fliegt mit ihrem Mann Benjamin Baarz (37) und den drei gemeinsamen Kindern nach Australien. Das Paar teilt Tochter Luna (8) und die Söhne Lio (5) und Lobo (3). Lediglich ihr ältestes Kind Lennox (21) kommt nicht mit. Der Sohn aus ihrer früheren Beziehung mit Florian König muss studieren. Mit dem Kameramann war Nina Bott zwischen 1995 und 2012 liiert.

Schulpflichtige Tochter muss sich Lernstoff alleine draufpacken

Eine Frage stellt sich dabei natürlich sofort: Warum darf die schulpflichtige Luna mehrere Wochen Deutschland verlassen? Wie Nina Bott gegenüber RTL erzählte, war es kein Problem, sie von der Schule befreien zu lassen. Bei beruflicher Abwesenheit der Eltern kann die Schulleitung dies in Hamburg bis zu drei Monate lang genehmigen.

Den Lernstoff, den Luna verpassen würde, muss sie sich in Australien selbstständig aneignen. Vor dem Abflug gibt es deshalb noch ein Gespräch mit den Mathe- und Deutschlehrerinnen. Zudem muss sie ein Tagebuch auf Englisch führen. Laut Nina Bott kann ihre Tochter den Stoff sich alleine wahrscheinlich schneller draufpacken als in der Schule. Down Under wird Luna zudem ein Praktikum bei einer Koala-Station machen.

Nina Botts Mann kommt später nach

Aus beruflichen Gründen reist Nina Botts Gatte erst eine Woche später nach. Dafür bekommt die Schauspielerin Unterstützung von dessen Mutter. Sie tritt ihrer Schwiegermutter den Flug in der Business-Class ab, den RTL jedem Dschungelcamper zahlt. Sie selbst fliegt mit den drei Kindern in der Economy-Klasse. Fliegen ist für die Kleinen kein Problem, laut Nina Bott schlafen sie an Bord immer schnell ein.

Für sich und ihre Kinder packt Nina Bott fünf große Koffer. Für ihre Tochter nimmt die bekennende "Helicopter Mom" neben dem Unterrichtsmaterial auch eine Meerjungfrauenflosse und UV-Schutzkleidung mit. Startschuss des diesjährigen Dschungelcamps ist der 24. Januar 2025 bei RTL sowie im Livestream auf RTL+.