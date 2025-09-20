Stars Nina Dobrev und Shaun White haben sich vor Trennung ‚auseinandergelebt‘

Nina Dobrev and Shaun White - Special Screening of The Out-Laws - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2025, 11:00 Uhr

Laut gemeinsamen Freunden haben die Stars erkannt, dass sie "als Freunde besser dran sind".

Nina Dobrev und Shaun White sollen sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.

Die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin und der Sportstar haben kürzlich ihre Verlobung gelöst und damit ihre fünfjährige Beziehung beendet. Doch Freunde betonen, dass es „kein Drama“ gebe. Ein Insider verriet ‚Us Weekly‘: „Fremdgehen war kein Thema. Sie waren die ganze Beziehung über loyal zueinander. Am Ende des Tages sind sie einfach Menschen wie alle anderen auch. Sie haben sich schlicht auseinandergelebt und erkannt, dass sie als Freunde besser dran sind als als Eheleute.“

Ein weiterer Vertrauter behauptete, das Paar habe tatsächlich schon mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen, als es beschloss, sich zu trennen. „Die Dinge kamen ins Rollen. Es ist noch sehr frisch, aber sie wird von ihren engsten Freundinnen unterstützt, die sich liebevoll um sie kümmern“, erklärte der Nahestehende.

Kürzlich wurde berichtet, dass die 36-Jährige nach der Trennung an schlimmem Liebeskummer leide. „Sie ist am Boden zerstört. Es gab nur einen Grund: Sie wollte eine Familie gründen und heiraten – und er nicht“, enthüllte ein ‚People‘-Insider.

Das Ex-Paar hatte sich im vergangenen Oktober nach vier Jahren Beziehung verlobt. Noch wenige Monate vor der Trennung sprach Shaun darüber, wie „aufgeregt“ er und Nina seien, ihre Hochzeit zu planen. „Wir haben viele Ratschläge von verschiedenen Leuten bekommen, die selbst ihre Hochzeiten geplant haben“, erzählte der 39-Jährige gegenüber ‚People‘. „Wir sammeln auf jeden Fall Informationen und versuchen nun herauszufinden, was für uns am besten funktionieren wird.“