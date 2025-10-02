Stars Nina Dobrev und Zac Efron: Nur Freunde

Nina Dobrev - Special Screening of The Out-Laws - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat betont, dass sie und Zac Efron 'nur Freunde' sind.

Die 36-jährige ehemalige ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin und der 37-jährige ‚High School Musical‘-Star wurden mit einer Beziehung in Verbindung gebracht, nachdem sie im September gemeinsam im Urlaub gesehen worden waren.

Dobrev hat nun die Gerüchte über eine Romanze dementiert. Von einem TMZ-Reporter wurde sie gefragt: „Ist da etwas dran an der Sache mit Zac Efron?“ Der Journalist hakte sofort nach: „Ihr seid nur Freunde?“ Darauf antwortete Nina: „Ja.“ Die Darstellerin sagte über den Umgang mit einer Trennung: „Wissen Sie was? Ich freue mich auf die Zukunft, und das Einzige, was sicher ist, ist Veränderung.“

Dobrev und Efron nahmen am 20. September an der Hochzeit des Krypto-Milliardärs Brad Garlinghouse in Südfrankreich teil. An diesem Wochenende wurden sie mit Freunden auf einer Yacht fotografiert. Einige Tage zuvor, am 18. September, veröffentlichte die ‚Daily Mail‘ Fotos der beiden, die vor der Küste Italiens im Meer schwammen. Ein Insider berichtete ‚Us Weekly‘ jedoch, dass die beiden einfach „gute Freunde“ seien. „Nina und Zac sind nicht zusammen, sind seit über einem Jahrzehnt gute Freunde. Ihre Freunde scherzen immer, dass sie zusammen sein sollten, aber das ist nicht der Fall. Sie haben sich in vielen Lebensphasen gegenseitig unterstützt und standen immer füreinander ein.“

Die Bilder der beiden im Ausland tauchten eine Woche nach Dobrevs Trennung von Shaun White (39) nach fünfjähriger Beziehung auf.