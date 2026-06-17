Stars Zac Efron: Er hat sein Privatleben ‚vernachlässigt‘

Zac Efron - 49th AFI Life Achievement Award Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 11:18 Uhr

Der Schauspieler verrät, dass er inzwischen viel mehr auf seine mentale Gesundheit achtet.

Zac Efron enthüllt, dass er sein Privatleben über lange Zeit hinweg „vernachlässigt“ habe.

Der 38-jährige Schauspieler gab zu, dass sich seine Prioritäten im Leben stark verändert haben. Nach vielen Jahren, in denen er sich fast ausschließlich auf seine Karriere in Hollywood konzentrierte, wolle er nun seine mentale Gesundheit und sein persönliches Glück in den Mittelpunkt stellen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Heat‘ sagte er: „Es hat eine Weile gedauert, bis ich dort angekommen bin, aber meine größte Motivation ist es, sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben glücklich zu sein. Zu lange habe ich mich nur auf die Arbeit konzentriert und mein Privatleben vernachlässigt.“

Der ‚The Iron Claw‘-Darsteller betonte außerdem, dass er seine mentale Gesundheit nie wieder für eine Filmrolle opfern werde – insbesondere im Zusammenhang mit seiner früheren körperlichen Transformation für den Film ‚Baywatch‘. „Ich denke, Männer müssen genauso wie Frauen realistisch sein. Die Form, in der ich für ‚Baywatch‘ war, war nicht nachhaltig“, räumte er ein. „Ich war nicht glücklich mit dem Lebensstil, den ich dafür führen musste.“ Heute lege er viel mehr Wert auf sein mentales Wohlbefinden legen.

Kürzlich wurde bekannt, dass der US-Amerikaner an seinem Traumhaus in Australien arbeitet. Das Projekt entsteht gemeinsam mit dem Designer Joost Bakker, der ein nachhaltiges Haus für ihn in der Nähe von Byron Bay im Bundesstaat New South Wales entwirft. Dort hatte Zac 2020 ein 128 Hektar großes Grundstück gekauft. Das Haus soll überwiegend aus Hanf gebaut werden und sechs schalenartige Schlafzimmer („Pods“) sowie einen Dachgarten umfassen.

Der ‚High School Musical‘-Star verriet außerdem, dass ihm der Kauf des Grundstücks von seinem Schauspielkollege Russell Crowe empfohlen wurde. „Er hat das selbst in jungen Jahren getan und ist sehr stolz auf diese Entscheidung. Es hat ihn gut für die Zukunft aufgestellt, und ich habe seinen Rat befolgt“, erklärte Zac im Gespräch mit der Zeitung ‚Australian Financial Review‘. Über seine Wahlheimat schwärmte er außerdem: „Ich liebe Australien, es ist großartig.“