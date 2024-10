"Von einem Notarzt versorgt" Notfall bei „Promi Big Brother“: Elena Miras verlässt den Container

Elena Miras hatte zuletzt im TV-Container sehr zu kämpfen. (lau/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 11:24 Uhr

Elena Miras hat den "Promi Big Brother"-Container verlassen. Der Reality-Star scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus der Sendung aus. Sogar ein Notarzt kam zum Einsatz.

Das Abenteuer "Promi Big Brother" ist für Elena Miras (32) beendet. Der Reality-Star musste den Container am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen verlassen, wie Sat.1 am Freitagmorgen mitteilte.

Notarzt-Einsatz bei "Promi Big Brother"

Demnach wurde Miras direkt nach dem Verlassen des Containers noch im Sprechzimmer "umgehend von einem Notarzt versorgt". Doch im gleichen Atemzug gibt es Entwarnung. Ihr gehe es gut. Dennoch habe es "die Fürsorgepflicht von Big Brother" nicht zugelassen, "dass sie in den Container zurückkehren kann". Die 32-Jährige ist somit ausgeschieden, die übrigen, noch verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohner seien über diesen Umstand informiert.

Miras war, wie schon beim Legenden-Dschungelcamp im August, als letzte in den "Promi Big Brother"-Container eingezogen. Dort traf die für ihr feuriges Temperament bekannte Trash-TV-Veteranin auf ihren Ex und Vater ihrer Tochter Mike Heiter (32) sowie dessen neue Freundin Leyla Lahouar (28), das erste Container-Paar in der Geschichte von "Promi Big Brother".

Nach dem Exit ihrer Container-Freundin Cecilia Asoro (28) hatte Miras zuletzt durchblicken lassen, dass bei ihr die Luft mehr und mehr raus sei. "Ich habe keinen Bock mehr auf diese Leute", erklärte sie in der Show vom Donnerstagabend, und fügte mit Blick auf Asoros Auszug am Vortag hinzu. "Ich fühle mich jetzt sehr alleine. Sie war meine Zwillingsseele hier drin."