Verstorbener Ex-Football-Star O. J. Simpson: Sämtliche Kinder kamen an sein Sterbebett

Stand in den Neunzigerjahren wegen mutmaßlichen Mordes an seiner Ex-Frau vor Gericht: O. J. Simpson (tj/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 15:54 Uhr

Am 10. April erlag Ex-Football-Star O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren einem Krebsleiden. Berichten zufolge nahmen alle seine Kinder persönlich von ihm Abschied - auch die seiner 1994 brutal ermordeten Ex-Frau Nicole Brown Simpson.

In den letzten Tagen vor seinem Tod war der skandalumwitterte Ex-Football-Star und Schauspieler O.J. Simpson (1947-2024) noch ein letztes Mal von seiner gesamten Familie umgeben. Wie das US-Magazin "TMZ" berichtet, fanden sich an seinem Sterbebett auch seine vier noch lebenden Kinder ein, um von ihm Abschied zu nehmen.

Video News

Dem Bericht zufolge mussten Simpsons letzte Besucher vor ihrer Visite Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen, mit denen seine Privatsphäre geschützt werden sollte. Zu diesen Besuchern gehörten anscheinend auch seine Kinder Arnelle (55), Jason (53), Sydney (38) und Justin (35).

Die beiden ältesten Kinder Arnelle und Jason entstammen seiner ersten Ehe mit Marguerite L. Whitley (75), die 1979 geschieden wurde. Die beiden hatten noch eine zweite gemeinsame Tochter, Aaren Simpson (1977-1979), die 1979 im Alter von nicht einmal zwei Jahren in einem Swimmingpool ertrank.

Auch Kinder von ermordeter Ex-Frau Nicole Brown waren da

Dass auch die beiden jüngsten Kinder Sydney und Justin dem Bericht zufolge dem Todkranken die letzte Ehre erwiesen haben, kommt überraschend. Schließlich stand O.J. Simpson in den Jahren 1994 bis 1995 als Hauptverdächtiger für den brutalen Mord an ihrer Mutter Nicole Brown Simpson (1959-1994) vor Gericht.

Trotz zahlreicher belastender Indizien wurde der ehemalige Football-Spieler und gelegentliche Schauspieler ("Die nackte Kanone") seinerzeit im Mordprozess freigesprochen. In einem späteren Zivilprozess verurteilte ihn das Gericht jedoch zu einer Schadensersatz-Zahlung in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen US-Dollar an die Hinterbliebenen.

Wie "TMZ" weiter berichtet, kamen neben den engsten Familienangehörigen auch zahlreiche weitere Weggefährten Simpsons an sein Sterbebett. Einer Insider-Quelle zufolge waren dies zwischen 30 und 50 Personen.