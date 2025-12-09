Stars Oasis‘ Liam Gallagher: ‚Wir machen 2026 nichts‘

Liam Gallagher - Sziget Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 19:30 Uhr

Liam Gallagher hat darauf bestanden, dass Oasis im Jahr 2026 „nichts machen“ werden.

Der 53-jährige Rocker hatte sich in diesem Jahr mit seinem Bruder Noel für eine epische Oasis-Tour mit 41 Terminen wiedervereint, aber der Frontmann behauptet, es werde nächstes Jahr „nichts geben“ für die ‚Don’t Look Back in Anger‘-Band.

Ein Fan forderte ihn auf X auf, die Daten für 2026 zu verkünden. Daraufhin antwortete Liam: „Wir machen 2026 nichts, sorry.“ Der Musiker, der wie sein Bruder Noel ein großer Manchester-City-Fan ist, betonte außerdem: „Nächstes Jahr gibt es nichts außer der WM. Es passiert nichts.“

Im vergangenen Monat erklärten Oasis nach dem Ende ihrer Comeback-Tour, sie würden eine „Phase der Reflexion“ einlegen. Auf Instagram schrieb die Band: „Und so geschah es. Die ‚zerstörerischste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte‘ hat ihren Weg in die Herzen und Köpfe einer neuen Generation gefunden … Es folgt nun eine Pause für eine Phase der Reflexion. Oasis.“

Berichten zufolge prüft die Gruppe aber Möglichkeiten für ein Greatest-Hits-Album oder zukünftige Shows. Ein Insider sagte laut ‚The Sun‘, dass Noel und Liam eine lange Pause einlegen würden, um das Ausmaß der Tour zu verarbeiten. Die Rückkehr auf die Bühne sei für die Mitglieder aber „phänomenal“ gewesen: „Sie wissen, was ihre Fans wollen, und wissen, dass die Nachfrage da wäre, wenn sie sich entscheiden, ein neues Greatest-Hits-Album zu veröffentlichen – oder mehr Shows zu spielen.“

Oasis sollen zudem Angebote für Auftritte in der Sphere in Las Vegas, beim Coachella-Festival und beim spanischen Festival Benicàssim erhalten haben.