Musik Oasis veröffentlichen Live-Version von ‚Bring It On Down‘ aus Edinburgh

Bang Showbiz | 22.08.2025, 18:00 Uhr

Oasis haben ‚Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25)‘ veröffentlicht.

Die Live-Aufnahme stammt vom zweiten von drei ausverkauften Konzerte im Murrayfield Stadium in Edinburgh, bei denen die Britpop-Legenden 204.000 Fans mit ihrer monumentalen Reunion-Show begeisterten.

Der neueste Live-Mitschnitt folgt auf ‚Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ’25)‘, ‚Cigarettes and Alcohol (Live from Manchester, 11 July ’25)‘ und ‚Little By Little (Live from London, 2 August ’25)‘. Die Band hat außerdem die limitierte ‚Oasis Complete Studio Album Collection‘ veröffentlicht – inklusive aller sieben Studioalben plus dem ikonischen B-Seiten-Album ‚The Masterplan‘ auf Vinyl- und CD-Formaten. Die Deluxe-30th-Anniversary-Edition von ‚(What’s The Story) Morning Glory?‘ wird am 3. Oktober erscheinen, mit limitierten Formaten, die neue Unplugged-Versionen klassischer Songs enthalten.

Auch die Nordamerika-Etappe der ‚Oasis Live ’25 Tour‘ rückt näher, mit zwei Nächten im Rogers Stadium in Toronto am 24. und 25. Oktober, gefolgt von weiteren Terminen in den USA im August und September. Nach zwei Nächten in Mexiko-Stadt am 12. und 13. September kehren Oasis für die letzten UK-Auftritte zurück: ihre sechste und siebte Nacht im ikonischen Wembley Stadium in London am 27. und 28. September. Danach geht es weiter nach Asien, Australien, Neuseeland, Argentinien und Brasilien, mit dem letzten Termin am 23. November in São Paulo.

Oasis haben mit ihrer Tour in diesem Sommer ein triumphales Comeback auf der Bühne gefeiert, nachdem Liam und sein älterer Bruder Noel Gallagher ihre jahrelange Fehde beendet haben. Der ‚Supersonic‘-Band soll nun die Möglichkeit geboten worden sein, ihre Reunion bis 2026 fortzuführen – mit vier Shows in Knebworth. Die vorgeschlagenen Termine würden das 30-jährige Jubiläum der legendären Konzerte der Band an dem Veranstaltungsort in Hertfordshire im Jahr 1996 markieren. Allerdings betonen Insider von Oasis, dass bisher nichts endgültig entschieden sei.