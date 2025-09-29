Stars Oasis: Weitere Konzerte im nächsten Jahr?

Liam Gallagher - Noel Gallagher - Oasis - AVALON - 25 July 2025 - Wembley Stadium Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 08:00 Uhr

Liam Gallagher scheint bestätigt zu haben, dass Oasis ihr Comeback mit weiteren Konzerten im nächsten Jahr fortsetzen wird.

Der 52-jährige Sänger hat angedeutet, dass sich die Fans auf weitere Konzerte im Jahr 2026 freuen können, als die Band am Wochenende ihre beiden ausverkauften Auftritte im Wembley-Stadion beendete.

Die Gruppe, die sich 2024 nach einer 16-jährigen Pause wieder zusammengefunden hatte, beendete ihre mit Spannung erwartete Reihe von Reunion-Konzerten am Samstag (27. September) in Wembley mit ‚Champagne Supernova‘, und bevor er den Song anstimmte, wandte sich Liam an das Publikum und sprach es direkt an. Er sagte: „Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr an uns geglaubt und diese Band wieder auf die verdammte Karte gebracht habt.“ Champagne Supernova. „Er versetzte die Fans im Stadion und online in Ekstase, als er hinzufügte: „Wir sehen uns nächstes Jahr!“

Diese Bemerkung löste Jubel in der Menge aus und führte zu weit verbreiteten Spekulationen in den sozialen Medien, dass die Gallagher-Brüder eine weltweite Tournee vorbereiten. Berichten zufolge werden bereits große Angebote geprüft, darunter vier Konzerte im Knebworth House zum 30-jährigen Jubiläum der bahnbrechenden Konzerte der Band aus dem Jahr 1996, die mehr als 250.000 Fans anzogen. Ein Insider berichtete der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Nachfrage ist enorm. Es gibt ernsthafte Gespräche nicht nur über eine Tournee, sondern über eine Reihe von Rekordkonzerten. Die Veranstalter wissen, dass Oasis wie keine andere Band Tickets verkaufen kann, und die angebotenen Summen sind atemberaubend.“

Die Möglichkeit einer weiteren Tournee kommt nach monatelangen Dementis sowohl von Liam als auch von Noel Gallagher (58), die darauf bestanden hatten, dass ihre Wiedervereinigung nicht über das Jahr 2025 hinausgehen würde.