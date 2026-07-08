Musik Oasis planen Manchester-Residenz und rekordverdächtige Konzertreihe in Knebworth

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 11:00 Uhr

Oasis planen eine Manchester-Residenz und eine rekordverdächtige Konzertreihe in Knebworth.

Oasis stehen offenbar kurz davor, eine umfangreiche Konzertreihe für das kommende Jahr anzukündigen, darunter eine zwölf Abende umfassende Residenz in ihrer Heimatstadt Manchester.

Die ‚Wonderwall‘-Interpreten begeisterten ihre Fans im vergangenen Jahr mit ihrer Wiedervereinigung und ihrer ersten Tour seit mehr als 15 Jahren. Obwohl anschließend spekuliert wurde, dass die Band noch weitere Konzerte für dieses Jahr bekannt geben würde, kam es dazu nicht. Nun bereiten sich Noel und Liam Gallagher offenbar darauf vor, 2027 wieder auf die Bühne zurückzukehren.

Im Mittelpunkt der Tour sollen zwölf Konzerte im Etihad Stadium stehen, der Heimspielstätte des Lieblingsvereins der Brüder und Bandkollegen, Manchester City. Außerdem wollen Oasis nach Knebworth zurückkehren, wo sie bereits 1996 ihre legendären Konzerte spielten. Dort sind nun rekordverdächtige sechs Auftritte geplant. Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Der Tourplan von Oasis steht. Es sind zwölf Abende im Etihad Stadium, verteilt über sechs Wochen und beginnend im Juni. Danach werden sie im September innerhalb von drei Wochen sechs Konzerte in Knebworth spielen. Es könnten noch weitere Termine hinzukommen, aber das ist derzeit der Masterplan.“

Eine offizielle Ankündigung wird für den kommenden Monat erwartet. Ein Insider erklärte: „Noel und Liam hatten immer vor, die Tour um eine zweite Runde zu erweitern. Es wurde darüber gesprochen, die Termine während der Fußball-Weltmeisterschaft bekannt zu geben, wegen der Verbindung zwischen ‚Wonderwall‘ und den Three Lions bei diesem Turnier. Letztlich hat man sich aber auf August festgelegt.“

Mit sechs Konzerten in Knebworth würden Oasis einen neuen Rekord für die meisten Auftritte eines Künstlers auf dem traditionsreichen Open-Air-Gelände aufstellen. Ein Insider erklärte: „Knebworth ist für Noel und Liam ein ganz besonderer Ort. Die Konzerte von 1996 brachen Rekorde, weil sich damals 2,6 Millionen Menschen um Tickets bewarben. Das war die größte Ticketnachfrage in der Geschichte der britischen Musik.“

Liam Gallagher, der bereits 2022 zwei Solo-Konzerte in Knebworth gab, hat zudem offenbar bestätigt, dass 2027 weitere Live-Auftritte geplant sind. Als ein Fan auf X schrieb: „Ich frage mich, ob der Poznań-Jubel während ‚Cigarettes Alcohol‘ auch 2027 wieder dabei sein wird oder ob wir uns bei den Konzerten etwas Neues einfallen lassen“, antwortete Liam: „Oh, auf jeden Fall.“ Weitere Details wollte er allerdings nicht verraten.