Stars Phil Collins‘ Kinder wurden gerufen, um sich von ihm zu verabschieden

Phil Collins - Norway 2019 - No Czech, Italian, Danish and Norwegian - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2026, 12:00 Uhr

Vor zwei Jahren eilten die Kinder des Sängers ins Krankenhaus, da es ihm gesundheitlich sehr schlecht ging.

Phil Collins‘ Kinder wurden vor zwei Jahren an sein Krankenbett gerufen, um sich möglicherweise endgültig von ihm zu verabschieden, nachdem der Musiker beinahe an den Folgen seines Alkoholkonsums gestorben wäre.

Der Sänger erzählte, dass die Situation im April 2024 „schrecklich hätte enden können“. Damals lag er bewusstlos in einem Krankenhaus in der Schweiz. Sein langjähriger Manager rief daraufhin seine fünf Kinder ans Krankenbett. Im Interview mit der ‚Sunday Times‘ berichtete Collins: „Es mussten Entscheidungen getroffen werden – etwa: ‚Sollen wir Phil weiter künstlich am Leben erhalten?‘ Meine Nieren versagten, meine Organe stellten nach und nach ihre Funktion ein. Die Menschen kamen, um sich von mir zu verabschieden.“

Der 75-Jährige fügte hinzu: „Aber ich erinnere mich nicht daran, dass sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, dass das alles passiert. Sie hatten alle Angst, mich nie wiederzusehen. Das hätte alles so furchtbar schiefgehen können.“ Collins erholte sich zwar, kämpft jedoch weiterhin mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen. Er leidet unter Typ-2-Diabetes und Nervenschäden in den Händen. Nach mehreren Operationen an Wirbelsäule und Knien ist er zudem auf Gehstützen angewiesen.

Den Jahreswechsel 2025/2026 verbrachte er gemeinsam mit seiner Familie im Mandarin Oriental Hotel in London. Über seine Tochter Lily Collins, die durch die Serie ‚Emily in Paris‘ bekannt wurde, sagte er: „Sie saß weinend neben mir und sagte: ‚Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Momente noch erleben würde.‘ Wir hatten eine unglaubliche Zeit. Ich kann gar nicht genug betonen, wie fantastisch das war.“

Der ‚In the Air Tonight‘-Interpret würde sich derweil wünschen, noch einmal die Liebe zu finden. Er gestand: „Ich würde mich gern wieder verlieben. Ich hätte gern wieder eine Beziehung. Jemanden zu küssen zum Beispiel. Ganz einfache Dinge.“ Allerdings glaubt der Künstler, dass es dafür inzwischen zu spät sein könnte. „Ich bin kein besonders geselliger Mensch. Ich gehe nicht aus“, räumte er ein.