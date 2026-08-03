Stars Phil Collins trank Wein zum Frühstück

Phil Collins - JUN 17 - Photoshot, BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 11:00 Uhr

Phil Collins trank Wein zum Frühstück.

Auf dem Höhepunkt seiner Alkoholsucht trank Phil Collins bereits zum Frühstück Wein.

Der 75-jährige Musiker hatte im Laufe der Jahre mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter Operationen an der Wirbelsäule und am Knie sowie Nervenschäden. Besonders schwer setzte ihm jedoch seine Alkoholabhängigkeit zu. Heute gibt er zu, dass ihm lange gar nicht bewusst gewesen sei, wie ernst sein Problem war, obwohl er jeden Morgen als Erstes mehrere Gläser Wein trank. Im Interview mit der ‚Sunday Times‘ sagte er: „Ich habe Wein getrunken, sobald ich aufgewacht bin. Das war mein Frühstück: ein Glas Wein. Aber ich habe nicht bis tief in die Nacht getrunken. Deshalb war mir ehrlich gesagt gar nicht richtig bewusst, dass ich ein Problem hatte … Oh ja. Doch, ich hatte ein Problem.“

Collins erklärte, dass er dem Alkohol endgültig abschwor, nachdem er 2024 ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Ärzte hatten damals seine Kinder an sein Krankenbett gerufen, weil sie davon ausgingen, dass er sterben würde. Collins sagte weiter: „Ich hatte großes Glück, das zu überleben. Seitdem habe ich selbstverständlich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt.“ Der frühere Genesis-Star erlitt Schäden an der Bauchspeicheldrüse und den Nieren. Heute wird er in seinem Zuhause in der Schweiz von einer Pflegekraft betreut, die bei ihm lebt.

Seine zweite Chance im Leben nutzte Collins auch, um alte Konflikte beizulegen. So verriet er, dass er sich kürzlich mit Beatles-Legende Sir Paul McCartney versöhnt habe, nachdem die beiden sich 2016 zerstritten hatten. Auslöser des Streits war ein Interview aus jenem Jahr, in dem Collins behauptete, McCartney habe sich ihm gegenüber herablassend verhalten. Daraufhin lieferten sich die beiden einen hitzigen E-Mail-Austausch. Zur Versöhnung kam es, nachdem Collins Ende vergangenen Jahres eine Wohltätigkeitsauktion in Los Angeles organisiert und zahlreiche Stars um Spenden gebeten hatte. Dabei erhielt er einen Anruf von McCartney, der den damaligen Streit selbst zur Sprache brachte. Collins erinnerte sich: „Ich wusste sofort, worauf das hinauslaufen würde, und sagte: ‚Gott sei Dank hast du das Thema angesprochen.‘ Er ist schließlich ein Teil meines Lebens. Und ich wünschte, ich hätte das damals nicht gesagt, auch wenn es tatsächlich passiert ist. Aber wir haben uns versöhnt. Er ist froh, dass wir darüber gesprochen haben, und ich bin ebenfalls froh darüber. Es ist einfach wunderschön, dass sich der Kreis nun geschlossen hat.“