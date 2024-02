Stars Dua Lipa über die Kritik an ihrem Jetset-Lifestyle Dua Lipa hat auf die Kritik an ihrem Urlaub machen reagiert. Die ‚Houdini‘-Sängerin, die Silvester in Rajasthans Hauptstadt Jaipur eingeläutet hatte, findet, dass sie sich nicht dafür rechtfertigen muss, ab und an eine Pause von der Arbeit einzulegen, um die Welt zu bereisen, sei es mit ihren Freunden oder ihrer Familie. In einem Interview für […]