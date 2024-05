Trennung oder Terminstress? Ohne Ben Affleck: Jennifer Lopez allein bei der „Atlas“-Premiere

Jennifer Lopez bei der Premiere ihres neuen Films "Atlas". (the/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 09:26 Uhr

Nur ein einfacher Arbeitstermin oder ein Zeichen? Jennifer Lopez ohne Ben Affleck bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films lässt die Gerüchteküche brodeln. Der Hintergrund bleibt unklar, doch die Spekulationen nehmen zu.

Ein weiteres Indiz für eine mögliche Trennung? Oder einfach nur ein Arbeitstermin, für den ihr Mann keine Zeit hatte? Jennifer Lopez (54) hat am Montag ohne Begleitung von Ben Affleck (51) die Premiere ihres neuen Netflix-Films "Atlas" besucht. Für viele US-Medien ein weiterer Grund zur Spekulation, dass es zwischen dem Ehepaar kriselt. Dagegen spricht, dass die Schauspielerin ihren Ehering am linken Ringfinger trug. Zudem hatte sich das Paar erst am Sonntag wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt.

Strahlend bei der Premiere ihres neuen Films

Bei der "Atlas"-Premiere am Montag ließ sich Lopez die brodelnde Gerüchteküche nicht anmerken. Sie strahlte in einem schwarz-weißen Ensemble und posierte für die Fotografen sowohl allein als auch mit ihren Co-Stars Simu Liu (35) und Sterling K. Brown (48) sowie mit Regisseur Brad Peyton (45).

Am Tag zuvor hatten "Bennifer", wie J.Lo und Affleck liebevoll von ihren Fans genannt werden, eine Filmvorstellung im Aero Theater in Brentwood besucht. Mit dabei waren ihre jeweiligen Kinder sowie Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner (52). Das Paar kam zwar getrennt zu der Veranstaltung, reiste dann aber gemeinsam ab.

Am Tag zuvor gemeinsam unterwegs

Auf Bildern, die unter anderem "Daily Mail" zeigt, ist zu sehen, wie sie nebeneinander und ins Gespräch vertieft zu einem Auto gehen, einsteigen und dann mit einem breiten Lächeln abfahren. Die Paparazzi bemerkten auch, dass der Schauspieler wieder seinen Ehering trug, nachdem er Freitag und Samstag ringlos unterwegs war. Auch am Finger der Sängerin glänzte der Ehering, was deutlich zu sehen war, als sie ihren Mann und sein mittleres Kind Fin (15) bei ihrer Ankunft umarmte.

Lopez und Affleck waren von 2002 bis 2004 schon einmal zusammen. 2021 gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance. Im Juli 2022 heirateten die beiden in Las Vegas. In Jennifer Lopez' kürzlich erschienenem Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" beschrieb sie die Höhen und Tiefen der neu entfachten Romanze. Darin betonte sie auch, dass sich ihr Mann "unwohl" damit fühle, die Liebe öffentlich zur Schau zu stellen.

In den vergangenen Wochen hatte man das Paar nur getrennt gesehen: Sie erschien zur wichtigen Met Gala in New York ohne Affleck, er nahm allein am Live-Event "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil. Dass er oft in einer Villa in Brentwood aus- und eingeht, soll aber einen harmlosen Grund haben: Er dreht derzeit dort "The Accountant 2", berichteten US-Medien.