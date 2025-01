Am Mittwoch, dem 29. Januar Olaf Scholz und Tony Blair bei Sandra Maischberger

Olaf Scholz und Tony Blair sind am Mittwoch in der Talkshow "Maischberger". (dr/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 16:25 Uhr

Sandra Maischberger empfängt am Mittwoch zwei politische Schwergewichte: Bundeskanzler Olaf Scholz und den ehemaligen britischen Premier Tony Blair. Die Sendung widmet sich brandaktuellen Themen von Migration bis Tech-Regulierung.

Der amtierende Bundeskanzler und ein ehemaliger britischer Premierminister in einer deutschen TV-Talkshow: Der Moderatorin Sandra Maischberger (58) gelingt am Mittwochabend ab 22:45 Uhr im Ersten ein besonderer Coup. In ihrer Sendung "Maischberger" begrüßt die Talkmasterin sowohl Olaf Scholz (66, SPD) als auch Tony Blair (Labour, 71) zu Einzelgesprächen.

Video News

Mit Bundeskanzler Scholz wird Maischberger vor allem über die Position der SPD in zentralen politischen Fragen sprechen. Im Mittelpunkt stehen dabei die aktuelle Migrationsdebatte, die weitere Unterstützung der Ukraine sowie die generelle wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Tony Blair über Donald Trump

Der frühere britische Premierminister Tony Blair, der von 1997 bis 2007 die Geschicke auf der Insel lenkte, wird sich in seinem Gespräch den großen internationalen Herausforderungen widmen. Dabei geht es unter anderem um den wachsenden Populismus, die Rolle Donald Trumps (78) und den Krieg in Europa. Besonderes Augenmerk legt Blair auf die technologische Revolution und deren Regulierung: "IT-Unternehmen haben Macht, gewaltige Macht", betont der Labour-Politiker im bereits aufgezeichneten Interview laut Vorabmeldung des Senders. Deswegen müssten sie seiner Meinung nach stärker reguliert werden.