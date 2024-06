Film Olivia Cooke über die ‚House of the Dragon‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 27.06.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin brilliert in der weltweit gefeierten HBO-Serie.

Die gebürtige Britin steht schon von Kindesbeinen an auf der Bühne und begeistert ein breites Publikum. Mittlerweile hat Schauspielerin Olivia Cooke auch in Amerika den Durchbruch geschafft und brilliert in der weltweit gefeierten HBO-Serie ‚House of the Dragon‘ (zu sehen auf Sky und über WOW) in der Rolle der Alicent Hightower.

Auch in der zweiten Staffel des ‚Game of Thrones‘-Prequels ist die Königinwitwe und Mutter von König Aegon II. in allerlei Dramen verwickelt. Obwohl sie als eine der mächtigsten Personen in Westeros gilt, hat sie jedoch nur wenig Kontrolle. In einem Interview mit ‚Bang‘ offenbarte Cooke dazu: “Es ist so schwer für die Frauen in dieser Welt. Sie stoßen immer wieder auf diese hormongesteuerten Männer, die einfach drauf los handeln und nur an ihr Erbe und ihren Platz in den Geschichtsbüchern denken. Sie denken nicht an das große Ganze und erst recht nicht daran, was das Beste für das Reich wäre. Es wäre deshalb für alle viel besser, wenn die Frauen an der Macht wären.” Gegenüber ‚Bang‘ erklärte die 30-Jährige weiter, wie sie sich in ihre Rolle als Königinwitwe eingefunden hat: “Die Kostüme helfen mir dabei sehr. Es ist eine echte Tortur, in die Kleider zu schlüpfen, da sie teilweise sehr einengend sind und es schwer ist, darin zu laufen. Aber genau das ist gut, weil sich die Frauen damals auch so zusammengepresst gefühlt haben.” Olivia fügte lachend hinzu: “Es ist wirklich schwer, einfachste Dinge in den Kostümen zu bewältigen. Selbst Treppen zu steigen und auf’s Klo zu gehen wird darin schier unmöglich. Es ist einfach so viel Stoff!” Eine Hürde, die der Star jedoch auch in der zweiten Staffel der Show mit Bravur gemeistert hat!