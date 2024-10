Stars Jennifer Lawrence erwartet Baby Nummer 2

Jennifer Lawrence attends the 35th Annual GLAAD Media Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 08:00 Uhr

Wie schön: Die Oscar-Preisträgerin ist wieder schwanger.

Jennifer Lawrence ist mit ihrem zweiten Kind schwanger.

Die Schauspielerin und ihr Ehemann Cooke Maroney sind bereits Eltern des zweijährigen Sohnes Cy. Die neuesten Baby-News wurden dem ‚Vogue‘-Magazin am Sonntag (20. Oktober) vom Sprecher der 34-Jährigen bestätigt, nachdem sie am Samstag (19. Oktober) bei einem Abendessen in Los Angeles ihren Babybauch gezeigt hatte.

‚Vogue‘ schrieb auf Instagram: „Glückwünsche für Jennifer Lawrence sind angesagt! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin wird ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Kunstgaleristen Cooke Maroney, begrüßen, wie ein Repräsentant der ‚Vogue‘ bestätigte.“

Ein Insider hatte bereits im vergangenen Jahr enthüllt, dass das Paar seine Familie vergrößern wolle. „Sie denken darüber nach, ein weiteres Kind zu bekommen“, verriet er gegenüber ‚Us Weekly‘. „Zuerst waren sie sich nicht sicher, ob sie ein weiteres Kind wollen, weil es so viel Arbeit bedeutet, aber sie sind besessen von Cy und lieben es, ihren Freunden und ihrer Familie Videos zu zeigen. Sie haben begonnen, sich für die Möglichkeit eines zweiten Kindes zu erwärmen.“

Die ‚Tribute von Panem‘-Darstellerin heiratete den Kunsthändler 2019, aber sie gab zu, dass sie zögerte, sich niederzulassen und später feststellte, dass sie unter Bindungsangst litt. Der Zeitung ‚New York Times‘ erzählte sie: „Wenn man sich selbst nicht vollständig kennt, hat man keine Ahnung, wo man sich einordnen soll. Dann lernte ich meinen Mann kennen, und er sagte: ‚Stell dich hier hin‘. Ich dachte: ‚Das fühlt sich richtig an, aber was ist, wenn es das nicht ist?‘“