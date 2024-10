Stars Dylan Sprouse: ‚Stolz‘ auf Barbara Palvins Victoria’s Secret Fashion Show-Auftritt

Dylan Sprouse Victoria's Secret pink carpet October 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2024, 18:00 Uhr

Dylan Sprouse erzählte, bei der Victoria’s Secret Fashion Show „nur an seiner Frau Barbara Palvin interessiert“ gewesen zu sein.

Der 32-jährige Schauspieler feuerte seine Partnerin bei der Veranstaltung am Dienstag (15. Oktober) aus der ersten Reihe an und schwärmte davon, wie stolz er auf das 31-jährige Model sei.

Auf die Frage, ob er sich bei dem Comeback der Show auch auf etwas anderes freue, erklärte der Star gegenüber der Pink-Carpet-Moderatorin Olivia Culpo: „Nein, das ist mir egal. [Ich bin] einfach daran interessiert, meine Frau zu sehen.“ Woraufhin Olivia lachte: „Du bist gut trainiert worden.“ Der ‚Hotel Zack und Cody‘-Darsteller wurde auf dem Event von lustigen Papp-Aufstellern der Haustiere des Paars begleitet, ihrem Hund Piggy Cow und ihrer Katze Klaus Von Sprouse, wobei er die Poster ihrer „Kinder“ mitgebracht habe, da er „dachte, dass sie [Barbara] zum Lächeln bringen würden“. Sprouse fügte hinzu: „Ich hoffe, sie weint nicht. Das ist aber durchaus möglich, [da] sie wegen dieser beiden ziemlich kitschig wird.“ Dylan gab zu, dass er vor der Show für seine Frau „nervös“ war und scherzte: „Ich bin fremdbestimmt nervös. Ich könnte in meinen engen weißen Unterhosen nirgendwohin laufen. Das ist so ein großer Druck! Ich hoffe, dass es da drinnen wärmer ist! Ich bin immer beeindruckt und stolz auf sie. Sie hat wirklich, wirklich hart dafür gearbeitet.“