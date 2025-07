Stars Olivia Munn: Regisseur hat versucht, ihr die Chancen auf weitere Rollen ‚zu ruinieren‘

Olivia Munn at Vanity Fair Oscar party - Avalon - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hat keine guten Erinnerungen an einen Regisseur der HBO-Serie 'The Newsroom'.

Olivia Munn behauptet, ein Regisseur habe versucht, „ihre Chancen zu ruinieren“, nachdem es am Set zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war.

Die US-Schauspielerin erinnert sich an die Dreharbeiten zur HBO-Serie ‚The Newsroom‘, bei denen ein Vorfall mit einem namentlich nicht genannten Regisseur dazu führte, dass er versuchte, ihre Karriere zu sabotieren.

In Dax Shepards Podcast ‚Armchair Expert‘ erzählte sie: „Es gab eine Storyline, in der meine Figur und Tom Sadoskis Figur sich daten und verlieben. [Der Regisseur] hat ständig versucht, mir aufzuzwingen, dass ich diese Geschichte allein aus meiner Perspektive trage. Er sagte: ‚Kannst du ihn anschauen und lächeln?'“

Olivia habe darauf geantwortet: „Warum? Sie ist gerade mit etwas anderem beschäftigt.“ Andere Male habe der Regisseur gesagt: „Kannst du stehen bleiben und dich an ihn kuscheln oder mit ihm flirten?“ Dabei habe es sich um eine „Arbeitsszene“ gehandelt.

Die 44-Jährige habe später erfahren, dass der Regisseur einem anderen Filmstudio gegenüber behauptete, sie sei am Set schwierig und unprofessionell gewesen. „Ich war so gut wie für eine Rolle besetzt, mein Manager rief mich an und meinte: ‚Hey, du wirst die Rolle bekommen. Aber anscheinend kennt ein anderer Regisseur die Produzenten und hat gesagt, dass du bei ‚The Newsroom‘ ständig zu spät kamst und sehr streitlustig warst'“, berichtete Olivia.

Dabei habe sie sieben Minuten vom Set entfernt gewohnt. „Ich war nie zu spät“, betonte die Moderatorin. „Da wusste ich: ‚Ich weiß genau, wer das war.‘ Er wollte mir einfach schaden. Ich sagte meinen Agenten: ‚Bitte sagt den Regisseuren die Wahrheit.'“

Glücklicherweise habe sie die Rolle trotzdem bekommen. Allerdings werde die Schauspielerin nie vergessen, dass der Regisseur „nur wegen unserer unterschiedlichen Sicht auf eine Rolle versucht hat, mir meine Chancen auf andere Rollen zu ruinieren“.