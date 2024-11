Stars Olivia Rodrigo glaubt an Astrologie

Bang Showbiz | 07.11.2024, 14:00 Uhr

Die Musikerin ist Sternzeichen Fisch und glaubt fest an die Macht der Horoskope.

Olivia Rodrigo erzählt, dass ihr Großvater vorhersagte, dass sie „sehr emotional und eine Künstlerin“ sein würde.

Die ‚Good 4 U‘-Sängerin verrät, dass ihr mittlerweile verstorbener Opa ihr Geburtshoroskop las. Anschließend habe er ihren Eltern Jennifer und Chris von Olivias Charakter und ihrer zukünftigen Karriere berichtet.

Im Gespräch mit dem ‚W Magazine‘ plauderte die Popkünstlerin aus: „Ich glaube fest an die Astrologie. Mein Großvater – der erst dieses Jahr verstorben ist und den ich sehr liebe – hat sich sehr für Astrologie interessiert und als ich geboren wurde, hat er mein Horoskop gelesen. Er sagte meinen Eltern, dass ich sehr emotional sein würde und eine Künstlerin werden würde. Ich erzähle diese Geschichte jedem, der Astrologie leugnet.“

Im weiteren Verlauf des Interviews las der 21-jährige Star ein Horoskop für Fische vor, das besagt, dass dies „eine Zeit der Extreme sein mag, aber das bedeutet nicht, dass man in seinen eigenen Gedanken und Handlungen extrem sein sollte“. Olivia zitierte weiter: „Nimm einen ausgewogeneren Blick auf das, was in der Welt vor sich geht. Sei die Art von Mensch, die einen konstruktiven Unterschied macht. Heute ist sozusagen der Tag der Extreme.“

Die Sängerin gestand, dass sie sich nicht so sicher darüber sei, schwor aber, dass sie sich „auf jeden Fall bemühen werde, die Art von Mensch zu sein, die einen konstruktiven Unterschied macht“. Den Fischen werden verschiedene Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben, wie z.B. dass sie sehr kreativ sind und ihnen Aktivitäten wie Tanzen, Musik, Schreiben und Schauspiel liegen.