Film Olivia Wilde fand im Scheitern ihre Freiheit

Olivia Wilde at Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 11:00 Uhr

Olivia Wilde fand im Misserfolg ihres Films ‚Don’t Worry Darling‘ aus dem Jahr 2022 Befreiung.

Die Schauspielerin, die nun auch als Regisseurin tätig ist, erhielt für ihr Regiedebüt ‚Booksmart‘ aus dem Jahr 2019 begeisterte Kritiken, doch ihr zweiter Film ‚Don’t Worry Darling‘ – mit Florence Pugh und Popstar Harry Styles in den Hauptrollen – erzielte auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes nur magere 38 Prozent. Wilde ist jedoch fest davon überzeugt, dass die Kritik ihr geholfen hat, weiterzukommen.

Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie: „Ich glaube an frühe Misserfolge. Die erste Pilotfolge, die ich gedreht habe, wurde nach drei Folgen abgesetzt. Es gab viele anfängliche Rückschläge, und ich glaube, das hat mich gelehrt, realistische Erwartungen an Hollywood zu haben. ‚Booksmart‘ war ein Segen, aber es weckt auch gewisse Erwartungen an sich selbst, wenn es darum geht, eine Verbindung zum Publikum herzustellen, und man vergisst, wie subjektiv das alles ist. Mein nächster Film [‚Don’t Worry Darling‘] hat also eine Bewertung von 38 auf Rotten Tomatoes, und ich habe darüber nachgedacht, wie gesund es ist, daran erinnert zu werden, wie unbeständig das alles ist.“

Olivia Wilde hat das hinter sich gelassen, und ihr dritter Film als Regisseurin, ‚The Invite‘, ist letzte Woche in die Kinos gekommen.

Sie drehte den Film – in dem sie an der Seite von Seth Rogen, Penelope Cruz und Edward Norton zu sehen ist – in nur 21 Tagen, und sie erklärte, sie habe den Film „sequenziell“ drehen und der Besetzung genügend Zeit zum Proben geben wollen. Wilde fügte über ‚The Invite‘ hinzu: „[Es waren] einundzwanzig Tage am Set und dann zwei Tage vor Ort für die Aufnahmen, die man in der Eröffnungssequenz sieht … Ich habe schon lange nach einem Stoff gesucht, der mir diese Erfahrung ermöglichen würde, etwas in chronologischer Reihenfolge zu drehen. Und nicht nur das: Zeit zu haben, das verdammte Ding zu proben – was, wie jeder weiß, der schon einmal einen Film gedreht hat, das Erste ist, worauf wir verzichten müssen.“