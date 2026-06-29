Stars Harry Styles und Zoë Kravitz: Hochzeit in New Orleans geplant?

Zoe Kravitz at the 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 09:00 Uhr

Harry Styles und Zoë Kravitz sollen angeblich New Orleans als Ort für ihre Hochzeit ins Auge gefasst haben.

Das Paar hat sich im April verlobt und soll sich bereits mögliche Veranstaltungsorte für ihre Hochzeit in der Stadt in Louisiana angesehen haben, wo der 62-jährige Vater der Schauspielerin, der Sänger Lenny Kravitz, sein erstes Haus gekauft hat.

Ein Insider berichtete der Zeitung ‚The Sun‘: „Harry und Zoë mögen zwar eine Reihe prominenter Freunde und einen Hollywood-Lebensstil haben, aber ihre Hochzeit wird nicht so sein. Sie sind ein cooles Paar und wollen etwas Einzigartiges. Zoë familiäre Verbindungen zu New Orleans sowie die musikalische Geschichte der Stadt machen sie zu einem Favoriten, und sie haben Freunden erzählt, dass sie nach Möglichkeiten suchen, ihren großen Tag dort zu feiern.“ So kaufte Lenny Kravitz 1994 ein kreolisches Häuschen aus dem Jahr 1825 mit einem Schlafzimmer und zwei Bädern in der Dauphine Street und renovierte es gründlich, bevor er es 2012 für 655.000 Dollar verkaufte.

Im Mai teilte jedoch ein anderer Insider dem Magazin ‚People‘ mit, dass die 37-jährige Schauspielerin und der 32-jährige Sänger – der ihr Berichten zufolge mit einem fast 1-Millionen-Dollar-Diamantring einen Heiratsantrag gemacht hat – noch nicht über die Hochzeit nachdenken. Nachdem die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin kürzlich den Eröffnungsabend von Styles‘ ‚Together Together -Tour in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam besucht hatte, sagte der Insider: „Sie freute sich darauf, ihn beim Eröffnungsabend in Amsterdam zu unterstützen. Sie steht auf seine Musik und liebt es, ihn live auftreten zu sehen. Sie haben einfach eine tolle Zeit miteinander. Sie ist glücklich, geht aber ziemlich zurückhaltend mit der Verlobung um. Über eine Hochzeit spricht sie überhaupt nicht.“

Harry Styles, der seit August 2025 mit Zoë Kravitz liiert ist und mit der Schauspielerin bereits in Rom, London und New York gesichtet wurde, verriet im März, dass er in den nächsten fünf Jahren heiraten und eine Familie gründen möchte.