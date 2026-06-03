Musik Olivia Rodrigo erlebte wilde Nacht beim Raven mit der ‚ultimativen Partygängerin‘ Charli xcx

Olivia Rodrigo - Hyde Park - June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 19:00 Uhr

Olivia Rodrigo hat verraten, dass sie einmal gemeinsam mit Charli xcx auf einem Rave gelandet ist. Sie bezeichnete die Pop-Rebellin als 'die ultimative Partygängerin', während sie über ihren ungewöhnlichen gemeinsamen Abend sprach.

Olivia Rodrigo erinnerte sich an ihre wilde Nacht mit der „ultimativen Partygängerin“ Charli xcx.

Die ‚Drop Dead‘-Sängerin fand sich einst auf einer Veranstaltung wieder, von der sie glaubt, dass es ein Rave war – und fühlte sich dort völlig fehl am Platz. Im BBC Radio 1 ‚Live Lounge‘ in dieser Woche lachte die ‚Guts‘-Interpretin über die skurrile Erfahrung, als sie sich an den surrealen Abend mit der 33-jährigen Musikerin erinnerte.

Sie sagte: „Ich bin tatsächlich einmal mit ihr auf einen Rave gegangen. Ich weiß nicht einmal, ob es wirklich ein Rave war. Ich bin nicht so ein Partygirl – sie ist natürlich die ultimative Partygängerin.“ Außerdem fügte sie hinzu: „Ich war ein wenig außerhalb meiner Komfortzone, aber ich hatte die beste Zeit, und sie war unglaublich lieb.“

Olivia war in der Sendung zu Gast, um eine reduzierte Coverversion von CMATs ‚When A Good Man Cries‘ zu performen, die sie gemeinsam mit ihrem Vater arrangiert hatte. Sie sagte: „Ich finde diesen Song großartig, und mein Vater und ich hatten unglaublich viel Spaß dabei, ihn umzusetzen. Er hat etwas Countryhaftes und Twangiges, und der Text ist einfach unglaublich stark und einzigartig.“

Die 23-jährige Pop-Ikone befindet sich derzeit mitten in ihrer Welttournee und nutzte den Auftritt, um ihre Vorbands Wolf Alice und The Last Dinner Party zu loben – zwei Gruppen, mit denen sie sich glücklich schätzt, die Bühne teilen zu dürfen. Sie sagte: „Ich finde sie fantastisch, und sie sind irgendwie auch alle meine Freunde. Ich halte sie für unglaublich talentierte Frauen, und ich liebe es, mich mit Musikerinnen und Musikern zu umgeben, die mich inspirieren.“

Unterdessen gab Olivia kürzlich zu, dass sie beweisen wolle, dass sie „nicht unglücklich sein muss“, um einen guten Song zu schreiben. Die ‚Good 4 U‘-Sängerin feierte in den vergangenen Jahren große Erfolge mit Trennungsliedern, doch ihr neues Album ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ unterscheidet sich von ihren früheren Veröffentlichungen. Die brünette Schönheit – von der im vergangenen Jahr gemunkelt wurde, sie habe sich von Schauspieler Louis Partridge getrennt – sagte im ‚Popcast‘-Podcast: „Als jemand, der vor allem dafür bekannt war, Trennungssongs zu schreiben und wütend oder traurig zu sein, wollte ich mir selbst beweisen, dass ich nicht unglücklich sein muss, um einen Song zu schreiben, den ich mag.“