Musik Olly Alexander: Er nennt sich nicht mehr Years Years

Olly Alexander at BBC Radio 1's Big Weekend - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2024, 10:00 Uhr

Olly Alexander hat den Künstlernamen Years and Years für seine Musik offiziell aufgegeben.

Der 33-jährige Sänger, der als Frontmann der ‚King‘-Hitmacher an der Seite von Mikey Goldsworthy und Emre Türkmen berühmt wurde, hatte den Bandnamen bei der Veröffentlichung von ‚Night Call‘ aus dem Jahr 2022 weiterhin als Solokünstler verwendet. Jetzt hat er aber bestätigt, dass er in Zukunft unter seinem eigenen Namen auftreten wird.

Auf der Bühne des „Big Weekend“ von ‚BBC Radio 1‘ am Sonntag (26. Mai) sagte er der Menge im Stockwood Park in Luton: „Hört zu, hört zu, ich weiß nicht, ich muss euch sagen, wie gut es sich anfühlt, wieder in Großbritannien zu sein und eine Show zu spielen. Wisst ihr, dass das meine allererste Show als Olly Alexander ist? Früher war ich bei Years and Years. Ich war Years and Years und jetzt bin ich nur noch ich.“ Die Show war auch Ollys erste Show, seit er Anfang des Monats beim Eurovision Song Contest mit einem berüchtigten „Nullpunkt“ in der Publikumsabstimmung den 18. Platz belegte. Er performte trotzdem auch seinen ESC-Song ‚Dizzy‘ auf dem Festival und nutzte die Gelegenheit, sich über seine enttäuschende Bilanz lustig zu machen. Er witzelte: „Und jetzt der Song, der nur 17 Plätze vom Gewinn des Eurovision Song Contest entfernt war: ‚Dizzy‘.“

Trotz seines enttäuschenden Ergebnisses beim Eurovision Song Contest bezeichnete der Schauspieler und Sänger seine niedrige Punktzahl scherzhaft als „ikonisch“ und dankte den Fans für ihre Unterstützung. Er schrieb auf Instagram: „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich mit dieser ganzen Erfahrung anfangen soll, ich werde die Dinge noch lange verarbeiten! Im Moment möchte ich nur sagen, dass ich so stolz auf die Leistung und mein Team bin, jeder hat es absolut geschafft und alles gegeben, um die Vision zum Leben zu erwecken! Ich habe so viele talentierte, wunderbare Menschen auf und neben der Bühne kennengelernt und ich bin wirklich dankbar, dass wir uns gegenseitig unterstützen konnten. Obwohl wir vielleicht null Punkte von der abstimmenden Öffentlichkeit erhalten haben – was ich als ikonisch bezeichnen werde! – habe ich auch viel Liebe gesehen und bin wirklich dankbar, danke.“