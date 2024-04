Stars Olly Murs: Das Baby ist da!

Olly Murs and Amelia Tank with baby Madison - ONE USE Instagram - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 08:00 Uhr

Der Popstar verkündet auf Instagram die Geburt seines ersten Babys.

Olly Murs ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der britische Popsänger und seine Frau Amelia Tank haben die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys bekannt gegeben. Auch das Geschlecht und der Name stehen bereits fest. Auf Instagram teilte der 39-Jährige ein Foto, das die frischgebackenen Eltern zeigt, wie sie händchenhaltend einen Krankenhausflur entlanggehen. In der rechte Hand trägt der Musiker eine Babyschale. Dazu schrieb er: „Unser Mini Murs ist da. Madison, wir lieben dich schon so sehr.“

Fans und Promis überhäuften den Post mit Glückwünschen. Popstar Craig David kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch. Ich sende euch allen so viel Liebe.“ Boyband-Star Aston Merrygold erklärte: „Glückwunsch Leute! Lasst den Spaß beginnen.“ Emma Willis, Ollys Kollegin bei der Castingshow ‚The Voice‘, schrieb: „Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei Hübschen.“

Der ‚Heart Skips a Beat’-Interpret ist seit Juli 2023 mit der Bodybuilderin verheiratet. Kürzlich verrät der Star, dass er sich eine Auszeit von der Musik nehmen werde, sobald sein Baby auf der Welt sei. „Ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen will, aber manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und überlegen: ‚Was ist wichtig?’“, sagte er gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Für mich ist es, für Amelia da zu sein. Ich habe sie während der Schwangerschaft bei jedem Schritt begleitet.“