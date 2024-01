König Charles III. wird sich kommende Woche im Krankenhaus behandeln lassen. Keine geringere als seine Ehefrau, Königin Camilla, gibt schon vor dem Eingriff Entwarnung.

Nachdem bekannt wurde, dass sich Prinzessin Kate (42) einer Bauchoperation unterzogen hat, muss auch ihr Schwiegervater, König Charles III. (75), ins Krankenhaus, wie der Palast kürzlich mitgeteilt hat. Der Monarch wird wegen einer vergrößerten Prostata operiert. Seine Ehefrau, Königin Camilla (76), hat nun bereits vor dem Eingriff Entwarnung gegeben und sich zum Gesundheitszustand des Königs geäußert.

"Es geht ihm gut, danke sehr", erklärte Camilla im Rahmen eines Termins in Aberdeen, wie unter anderem in einem kurzen Videoclip zu sehen ist, den der ITV-Journalist Chris Ship auf der Plattform X (vormals Twitter) geteilt hat. Die Königin erklärt zudem auf die Frage nach Charles, dass der König sich bereits darauf freue, sich nach seiner Erholungsphase wieder an die Arbeit zu machen.

WATCH: Queen Camilla on the King’s health before his operation next week: “He’s fine thank you. Looking forward to getting back to work”.

The Queen was in Aberdeen on a planned engagement 👇

King Charles will have a procedure next week. pic.twitter.com/7A9Yy9kOmR

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 18, 2024