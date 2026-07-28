Stars Oprah Winfrey erhielt besonderes Geschenk von Beyoncé

Oprah Winfrey - 78th Annual Tony Awards - New York - JUNE 2025 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 11:00 Uhr

Oprah Winfrey erhielt besonderes Geschenk von Beyoncé.

Oprah Winfrey hat von Beyoncé ein ganz besonderes Geschenk erhalten, nachdem sie der Sängerin einen begeisterten Fanbrief geschrieben hatte.

Die 72-jährige Talkshow-Ikone verriet, dass sie nach dem Besuch von Beyoncés Konzert im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey im Jahr 2023 im Rahmen der Renaissance World Tour vollkommen überwältigt gewesen sei. Deshalb schrieb sie der Popstarin einen Brief, in dem sie ihre Bewunderung und ihren Dank ausdrückte. Kurz darauf erhielt sie eine Überraschung. In der Webshow ‚Are You Okay?‘ erzählte Oprah: „Ich war beim Renaissance-Konzert von Beyoncé. Ich war völlig überwältigt. Ich habe ihr einen Fanbrief geschrieben. Offenbar hat ihr der Brief gefallen, denn sie hat mir anschließend einen der Hüte aus der Renaissance-Tour geschickt. Beyoncé hat mir einen Hut geschenkt!“

Bereits nach dem Konzert hatte Oprah ihre Begeisterung in den sozialen Medien geteilt. Zu einem Video, das sie tanzend zeigt, während Beyoncé den Song ‚Break My Soul‘ performt, schrieb sie: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas erlebt, das so überwältigend war. Ein solches Talent, diese Harmonie, dieser Ausdruck und diese besondere Ausstrahlung kommen direkt aus einer Quelle, die sogar die Planeten erschaffen hat.“

Vor Kurzem sprach Oprah außerdem offen über die Herkunft ihres Namens. Im Videopodcast ‚Baby, This Is Keke Palmer‘ verriet sie Moderatorin Keke Palmer, dass sie ursprünglich gar nicht Oprah hieß. „Es war Orpah aus der Bibel … aus dem Buch Ruth, erstes Kapitel, Vers 14. Das ist die Geschichte von Ruth und Naomi. Ruth sagt: ‚Wo du hingehst, werde auch ich hingehen.‘ Und Orpah sagt: ‚Ich gehe zurück. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Der Weg ist zu lang.'“ Weiter erklärte sie, dass ihr Name als Kind versehentlich geändert wurde und sie dies erst mit 20 Jahren erfuhr: „Das hat mich nicht geprägt. Ich war ein Kind. Niemand wusste, wie man den Namen schreibt. Auf meiner Geburtsurkunde steht Orpah. Aber die Leute begannen, mich Oprah zu nennen. Es ist nur der Unterschied, ob das P vor oder nach dem R steht. Und als alle einmal Oprah sagten, blieb es einfach dabei.“