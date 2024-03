Kinostart von "The Zone of Interest" Sandra Hüller blickt gelassen auf die Oscarverleihung Zum Start des fünffach Oscar-nominierten Holocaust-Dramas „The Zone of Interest“ teilt Hauptdarstellerin Sandra Hüller ihre Gedanken zur bevorstehenden Verleihung der Academy-Awards – und verrät, warum sie während der Dreharbeiten in Auschwitz abends nicht als Hedwig Höß ins Bett gegangen ist.