"Verrückt und besonders" Andrew Garfield: Sein Stylist verrät Details zu seinen Looks Andrew Garfield experimentiert auf dem roten Teppich gerne mit Farben. Der „Under the Banner of Heaven“-Schauspieler trug bei den Screen Actors Guild (SAG) Awards am Sonntag (26. Februar) einen maßgeschneiderten Smoking von Valentino, der aus marineblauem Mohair hergestellt wurde. „Er ist immer bereit dazu, neue Dinge auszuprobieren“ Und Garfields Stylist, Warren Alfie Baker, verriet nun, […]