Pärchen-Auftritt in Madrid Antonio Banderas wirkt keinen Tag älter als seine jüngere Freundin

Antonio Banderas und seine Partnerin Nicole Kimpel zusammen auf dem roten Teppich der Talia Awards 2024 in Madrid. (the/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 15:19 Uhr

Er wirkt so jung geblieben: Der spanische Schauspieler Antonio Banderas hat sich in Madrid mit Freundin Nicole Kimpel auf dem roten Teppich gezeigt. Kaum zu glauben, dass zwischen dem Paar 20 Jahre Altersunterschied liegen.

Keine Spur von 20 Jahren Altersunterschied: Hollywood-Star Antonio Banderas (63) und seine Freundin Nicole Kimpel (42) haben am Montag (22. April) einen eleganten Pärchen-Auftritt hingelegt. In Madrid zeigte sich das Paar bei den Talia Awards auf dem roten Teppich und beeindruckte dabei mit glamourösen, aber schlichten Outfits.

Eleganter Pärchen-Auftritt in Madrid

Die Unternehmerin trug an der Seite ihres berühmten Partners ein bodenlanges Abendkleid in dunklem Grün, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Dünne Träger sowie ein tiefer Ausschnitt betonten ihr Dekolleté. Goldene Accessoires vervollständigten den Look: Um ihren Hals trug Kimpel eine eng anliegende Kette, an ihren Ohren funkelten Kreolen unter ihrem offenen Haar hervor und an ihrem Finger glitzerte ein massiver Statement-Ring. Zudem trug sie eine schwarze Mini-Handtasche mit goldenem Henkel.

An ihrer Seite wirkte Antonio Banderas keinen Tag älter als seine 20 Jahre jüngere Lebenspartnerin. Der Schauspieler trug einen klassischen schwarzen Smoking, mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte sowie glänzenden schwarzen Anzugschuhen.

Antonio Banderas und Nicole Kimpel seit rund zehn Jahren zusammen

Antonio Banderas soll Medienberichten zufolge seit 2014 mit der niederländischen Anlageberaterin zusammen sein. Im Juni desselben Jahres hatten er und Schauspielkollegin Melanie Griffith (66) das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben. Sie waren 18 Jahre lang verheiratet und haben zusammen eine Tochter, Stella (27). In erster Ehe war Banderas von 1987 bis 1996 mit der spanischen Schauspielerin Ana Leza (62) verheiratet.