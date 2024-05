Nach Spekulationen Palast verkündet: Prinzessin Kate wird Anfang Juni nicht zurückkommen

Prinzessin Kate: Vorerst gibt es keine Rückkehr in die Öffentlichkeit. (hub/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 15:42 Uhr

Prinzessin Kate wird nicht zu einer Probe der Militärparade Trooping the Colour erscheinen. Das gab der Palast nun bekannt. Auch zu König Charles gibt es ein Update.

Prinzessin Kate (42) wird Anfang Juni nicht in die Öffentlichkeit zurückkehren: Die 42-Jährige, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, nimmt nicht an der Probe für Trooping the Colour teil, bestätigte der Palast laut der "Daily Mail". Über einen Auftritt bei dem Event am 8. Juni war zuvor spekuliert worden. In ihrer Rolle als "Colonel of the Irish Guards" wäre sie als ranghöchster Royal offiziell für die Probe vorgesehen gewesen.

Video News

Der Buckingham Palast teilte dem Bericht zufolge nun außerdem mit, dass König Charles III. (75) bei dem Hauptevent am 15. Juni dabei sein wird. Er werde in einer Kutsche zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), an der Geburtstagparade zu seinen Ehren teilnehmen, heißt es. Trooping the Colour findet am 15. Juni statt. Im vergangenen Jahr saß der Monarch, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, bei der Veranstaltung noch auf seinem Pferd. Dass er nun auf die Kutsche umsteigt, soll laut "Daily Mail" auf den Rat seiner Ärzte zurückzuführen sein. Charles' verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), nahm altersbedingt nach 1987 in einer Kutsche an der Veranstaltung teil. Nach der Militärparade versammeln sich hochrangige Mitglieder der Königsfamilie traditionell auf dem Balkon des Buckingham Palastes, um der Menschenmenge zuzujubeln.

Wann Prinzessin Kate zurückkommt, ist nicht bekannt

Der König kehrte vergangenen Monat in die Öffentlichkeit zurück, nachdem im Februar bestätigt worden war, dass bei ihm eine nicht näher bezeichnete Form von Krebs diagnostiziert worden war. Prinzessin Kate gab im März bekannt, dass sie ebenfalls an Krebs erkrankt ist und sich einer "präventiven Chemotherapie" unterzieht.

Die Prinzessin hat seitdem nicht mehr an Terminen teilgenommen. Wann die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) in die Öffentlichkeit zurückkehrt, ist bisher nicht bekannt.